Barco de carga encalla en playa de María Chiquita, autoridades realizan inspección y dan seguimiento

Un barco de carga encalló en la playa de María Chiquita, en la Costa Arriba de Colón, por lo que agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) mantienen vigilancia permanente a la embarcación.

De acuerdo con información oficial, las autoridades realizan inspecciones en el área en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), como parte de los protocolos de seguridad marítima y verificación de la situación.

El desembarque de la tripulación se efectuó de manera segura, sin que se reportaran personas heridas ni situaciones que pusieran en riesgo la vida de los ocupantes del buque.

Las autoridades indicaron que las labores de monitoreo continúan, mientras se evalúan las condiciones del barco y el entorno marítimo, a fin de determinar los pasos a seguir para su eventual remoción y descartar posibles afectaciones ambientales.

Hasta el momento, no se han reportado derrames ni daños al ecosistema, y se mantiene vigilancia preventiva en la zona.