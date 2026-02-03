Más de una hectárea afectada por incendio en el cerro San Cristóbal en Chiriquí

Durante casi toda la noche y la madrugada, las familias cercanas al cerro San Cristóbal enfrentaron momentos difíciles debido a la emanación de humo, lo que generó afectaciones a la salud de los residentes.

Chiriquí/Un incendio de herbazales registrado en el cerro San Cristóbal, en el distrito de David, mantuvo por varias horas a miembros del Cuerpo de Bomberos trabajando para controlar las llamas, que provocaron afectaciones de salud en decenas de familias residentes en los alrededores.

De acuerdo con el propio Cuerpo de Bomberos de David, el siniestro habría sido provocado por una mano criminal y afectó más de 10 mil metros cuadrados de vegetación. Para su atención fue necesaria la movilización de más de dos vehículos y más de 20 bomberos, quienes laboraron durante más de cuatro horas para sofocar el fuego.

Las autoridades detallaron que, solo durante la jornada de ayer, en la zona centro-oriental de la provincia de Chiriquí, se registraron más de 10 hectáreas afectadas por incendios de herbazales.

Durante casi toda la noche y la madrugada, las familias cercanas al cerro San Cristóbal enfrentaron momentos difíciles debido a la emanación de humo, lo que generó afectaciones a la salud de los residentes.

Los bomberos reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar las quemas y a actuar con responsabilidad, advirtiendo que este tipo de incendios no solo provoca el desgaste del personal y los equipos de emergencia, sino que también representa un riesgo para la salud pública. Asimismo, exhortaron a quienes fuman a no arrojar colillas en predios abiertos, ya que pueden desencadenar este tipo de emergencias.

