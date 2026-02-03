Juan Diego Vásquez deja claro su aspiración política y no descarta regresar a la Asamblea en 2029

El dirigente político explicó que, su aspiración personal sería "ser presidente" y liderar una propuesta de país desde una visión nacional, pero la Constitución no le permite optar por la Presidencia de la República, lo que lo llevaría a evaluar nuevamente una candidatura a la Asamblea, siempre que existan las condiciones para una competencia justa.

El presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, dejó abierta la posibilidad de volver a aspirar a un cargo de elección popular, específicamente como diputado de la Asamblea Nacional, al reiterar su determinación de continuar vinculado a la vida política del país.

El exdiputado señaló que su motivación principal sigue siendo servir a Panamá, destacando el trabajo realizado durante sus cinco años como diputado por San Miguelito en el periodo pasado y manifestando su interés de seguir aportando desde un espacio de representación popular. “Estoy determinado en servirle al país”, afirmó.

El dirigente político explicó que, aunque su aspiración personal sería "ser presidente" y liderar una propuesta de país desde una visión nacional, la Constitución no le permite optar por la Presidencia de la República, lo que lo llevaría a evaluar nuevamente una candidatura a la Asamblea, siempre que existan las condiciones para una competencia justa.

En Noticias AM, Vásquez subrayó que su eventual retorno al Legislativo dependerá, en gran medida, del respaldo ciudadano, en especial de los electores de San Miguelito, a quienes dijo estar dispuesto a representar nuevamente si así lo deciden.

Lamentablemente, la Constitución, sabemos que no me lo permite; eso me va a llevar a tomar una decisión que probablemente me lleve a buscar una vez más volver a la Asamblea Nacional y que, si la gente San Miguelito me da la oportunidad, yo pueda volver a representarles desde allí", afirmó.

En ese sentido, enfatizó la importancia de que todos los panameños tengan las mismas oportunidades y derechos para competir políticamente, independientemente de simpatías o desacuerdos.

“Yo soy un panameño y tengo derecho a competir como lo tiene usted que me está escuchando”, expresó, al tiempo que recalcó que su lucha no se centra en aspiraciones personales, sino en garantizar reglas del juego equitativas para que las ideas puedan materializarse en beneficio del país.

Vásquez reiteró que continuará activo en la política nacional, dejando claro que su participación futura estará sujeta a la voluntad popular. “Yo voy a seguir como estoy hoy, vinculado en política si Dios y el pueblo me dan la oportunidad”, subrayó.

