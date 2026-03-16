AMP abre licitación para rehabilitar el atracadero de El Salado en Aguadulce

El proyecto tiene como finalidad recuperar las condiciones de seguridad de esta infraestructura marítima y dinamizar nuevamente la actividad económica del área.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció la apertura de un proceso de licitación pública para la rehabilitación del muelle de concreto, la pasarela de aluminio y el pontón flotante del atracadero de El Salado, situado en el corregimiento de Barrios Unidos, distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé, bajo un costo de referencia de $.98,865.60.

Según informó la entidad, el proyecto tiene como finalidad recuperar las condiciones de seguridad de esta infraestructura marítima y dinamizar nuevamente la actividad económica del área.

La obra beneficiaría principalmente a pescadores artesanales y a operadores turísticos que dependen del atracadero para desarrollar sus actividades.

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Las autoridades indicaron que las operaciones en el sitio se han visto impactadas en los últimos meses debido a los efectos de las condiciones climáticas, lo que ha provocado deterioro en parte de la estructura.

Entre los trabajos contemplados se incluye la reparación del muelle existente, así como la adecuación de la pasarela de acceso y del pontón flotante, componentes esenciales para garantizar maniobras seguras de embarque y desembarque.

Así mismo, la institución destacó que el proceso de contratación busca promover la participación de diversas empresas interesadas, como parte de su política de transparencia en los actos públicos relacionados con proyectos de infraestructura marítima.

Datos del acto público

El proceso corresponde a la licitación N.° 2026-2-03-01-02-LP-000002. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 17 de abril de 2026, a las 9:00 a.m.

Los detalles del pliego de cargos y la información completa del procedimiento están disponibles en la plataforma oficial de PanamaCompra.