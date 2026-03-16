Trump pidió a China que posponga su visita ‘un mes’ por la guerra en Irán

Washington anunció previamente que Trump visitaría China del 31 de marzo al 2 de abril, pero la portavoz de la Casa Blanca, afirmó que es muy posible que la reunión se retrase.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que había pedido a China que postergara alrededor de un mes su cumbre con el mandatario chino Xi Jinping, prevista para principios de abril, debido al conflicto con Irán.

"Debido a la guerra quiero estar aquí, siento que tengo que estar aquí. Y por eso hemos pedido (a Pekín) que la retrasen un mes más o menos", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

Washington anunció previamente que Trump visitaría China del 31 de marzo al 2 de abril, pero la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el lunes a Fox News que "es muy posible que la reunión se retrase" debido a la guerra en Oriente Medio.

Delegados de Estados Unidos y de China afirmaron este lunes haber mantenido negociaciones económicas y comerciales "constructivas" en París.