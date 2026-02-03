Extrabajadores del Miviot protestan por pago de prima de antigüedad.

Según los manifestantes, alrededor de 2,500 extrabajadores continúan a la espera de recibir este pago, mientras que al menos 25 personas han fallecido sin lograr cobrarlo, una cifra que, afirman, refleja la urgencia y el impacto humano del retraso.

Panamá/Con pancartas, consignas y años de espera a cuestas, extrabajadores del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) realizaron una protesta pacífica para exigir el pago de su prima de antigüedad, un derecho laboral que, aseguran, llevan hasta ocho años esperando.

Según los manifestantes, alrededor de 2,500 extrabajadores continúan a la espera de recibir este pago, mientras que al menos 25 personas han fallecido sin lograr cobrarlo, una cifra que, afirman, refleja la urgencia y el impacto humano del retraso.

Durante la protesta, Dariana Garibaldi, vocera de los extrabajadores, relató que en su caso el pago fue efectuado en 2023, pero aseguró que se trató de una acción para silenciarla. “A mí me pagaron en 2023, ¿pero para qué? Para callarme”, afirmó.

Garibaldi denunció que, pese a múltiples gestiones, no han logrado una respuesta concreta por parte de las autoridades. “Mire todas las notas que hemos enviado para que nos den una cita y estas personas dejen de estar esperando su prima de antigüedad. Ya han muerto 25 personas, 2,500 están esperando su dinero. ¿Hasta cuándo tienen que esperar?”, cuestionó.

La vocera explicó que muchos de los extrabajadores no se encuentran laborando y dependen de ese dinero para cubrir necesidades básicas. “No trabajan, necesitan ese dinero para poder hacer algo”, expresó, señalando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosos afectados.

Los extrabajadores señalaron además que, en reiteradas ocasiones, han intentado establecer un diálogo con la primera autoridad del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sin que hasta el momento se haya concretado una reunión o alcanzado algún acuerdo que permita destrabar el pago pendiente.

La protesta concluyó con un llamado directo a las autoridades para que atiendan el reclamo y den respuesta a una deuda que, aseguran, sigue creciendo con el paso del tiempo y la ausencia de soluciones.

Con información de Heady Morales.