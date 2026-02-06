Musicalión 2026: Parque Omar vibra con la ‘Noche interestelar’

Desde tempranas horas de la tarde, visitantes de distintas edades comenzaron a llegar al parque para disfrutar de la variada oferta musical y de las actividades paralelas que iniciaron a partir de las 4:00 p.m.

Ciudad de Panamá/El equipo de TVN Noticias se trasladó hasta el Parque Omar, donde este viernes se desarrolla una “Noche interestelar” como parte del Musicalión 2026, un evento que ha reunido a miles de personas en un ambiente de música, entretenimiento y actividades para toda la familia.

Desde tempranas horas de la tarde, visitantes de distintas edades comenzaron a llegar al parque para disfrutar de la variada oferta musical y de las actividades paralelas que iniciaron a partir de las 4:00 p.m.

Además de los conciertos, los asistentes participaron de diversas activaciones organizadas por TVMax y TVN Noticias, que complementaron la experiencia del evento.

El Musicalión 2026 continuará desarrollándose durante el sábado y domingo, con una amplia cartelera de presentaciones en el Parque Omar, pensada para el disfrute de toda la familia.

Madeleine Legnadier, directora del Musicalión, detalló que la programación incluye una combinación de talento local, tributos y géneros musicales variados.

“El día de mañana tendremos sonido local que finalizará con un tributo a Soda Stereo, además de bandas emblemáticas de nuestro rock local. También contaremos con talento más actual como Carlos Vallarino, Karol y los chicos de Music Lab”, explicó.

Legnadier agregó que el domingo estará dedicado a los ritmos tropicales, con un recorrido por la salsa romántica, la salsa dura y la salsa de protesta, así como influencias afrocubanas y afrocaribeñas.

“Y por supuesto, lo que nos ha traído estos tiempos, Bad Bunny. No se lo pueden perder”, señaló.

Los conciertos se realizarán todo el fin de semana a partir de las 7:00 p.m., mientras que las actividades recreativas y familiares inician desde las 4:00 p.m.

Con información de Yenny Caballero