Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este fin de semana y cuándo se reactiva el calendario

La entidad anunció que las agroferias a nivel nacional quedarán suspendidas a partir del lunes 9 de febrero.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó que las agroferias programadas para este fin de semana en la ciudad de Panamá se desarrollarán con normalidad, antes de la suspensión temporal de estas actividades a nivel nacional debido al operativo de seguridad por los Carnavales.

Para este sábado 7 y domingo 8 de febrero, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias:

SÁBADO 7 DE FEBRERO

📍 Panamá

• Predios de la Junta Comunal de Isla San Miguel, distrito de Balboa

DOMINGO 8 DE FEBRERO

📍Panamá

• Estacionamientos del Policentro de Luis H. Moreno, en Parque Lefevre, distrito de Panamá

No obstante, el IMA informó que, debido al despliegue nacional de los estamentos de seguridad como parte del Operativo de Carnaval, no se contará con el apoyo logístico y de seguridad requerido para continuar con estas actividades en los días posteriores.

En ese sentido, la entidad anunció que las agroferias a nivel nacional quedarán suspendidas a partir del lunes 9 de febrero.

Además, las tiendas permanentes y distribuidoras del IMA permanecerán cerradas desde el viernes 13 de febrero.