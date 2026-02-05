Mantienen avisos de vigilancia por vientos, oleajes y lluvias en varias regiones del país

El Sinaproc emitió tres Avisos de Prevención, con el objetivo de reducir riesgos y salvaguardar la seguridad de la población.

Ciudad de Panamá/Las condiciones climáticas adversas continúan afectando distintas zonas del país, por lo que se mantienen activos tres Avisos de Vigilancia: por vientos fuertes hasta el 9 de febrero, oleajes significativos en el Caribe hasta el 8 de febrero y lluvias persistentes asociadas a un sistema frontal hasta el 7 de febrero.

Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió tres Avisos de Prevención, con el objetivo de reducir riesgos y salvaguardar la seguridad de la población.

De acuerdo con los reportes más recientes, en el terreno se ha registrado una disminución en la intensidad de los vientos, los cuales oscilan actualmente entre 16 y 25 kilómetros por hora en el Caribe, y entre 18 y 25 kilómetros por hora en el Pacífico, luego de que en días anteriores se reportaran ráfagas superiores a los 35 kilómetros por hora.

No obstante, los efectos acumulados del mal tiempo han dejado un saldo de 38 casos de desprendimiento de techos, 45 árboles caídos y una persona fallecida, tras sufrir un trauma provocado por la caída de una palma en el patio de su residencia.

Las afectaciones se han reportado en diversas provincias. En Coclé, tres viviendas resultaron afectadas por desprendimiento de techos y se contabilizaron 24 árboles caídos, de los cuales 10 impactaron viviendas y 14 cayeron sobre vías y tendido eléctrico. En Los Santos, las autoridades atendieron dos casos de árboles caídos sobre viviendas.

En la provincia de Colón, datos del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) indican 26 desprendimientos de techos, mientras que en la provincia de Panamá se atendieron tres viviendas afectadas y 10 árboles caídos sobre casas.

En Chiriquí, los fuertes vientos ocasionaron el desprendimiento de un techo y la caída de tres árboles sobre viviendas. En Panamá Oeste, se mantienen labores de corte y remoción de tres árboles que cayeron sobre residencias.

En la comarca Ngäbe Buglé se reportó un desprendimiento de techo, mientras que en Herrera se registró un caso similar y la caída de un árbol sobre una vivienda. En Veraguas, tres casas resultaron afectadas por la caída de árboles, sin que se reportaran daños a sus residentes.

Las autoridades informaron que actualmente no se mantienen albergues activos a causa de estos eventos, sin embargo, continúan los trabajos de corte y remoción de árboles en distintos sectores del país, con el apoyo del Sinaproc, el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, los gobiernos locales y la comunidad organizada.

Por su parte, la Autoridad Marítima de Panamá mantiene suspendidos los zarpes en Pedasí, Puerto Obaldía, Puerto Panamá, Colón, Balboa y Taboga, como medida preventiva ante las condiciones marítimas adversas.