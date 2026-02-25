Refuerzan medidas de seguridad en Santa Ana tras recientes hechos violentos

Entre las medidas que se evalúan se encuentran el incremento del pie de fuerza policial, la instalación de retenes y el refuerzo de patrullajes diurnos y nocturnos en calles y veredas del corregimiento.

Ciudad de Panamá/Los recientes episodios de violencia registrados en el corregimiento de Santa Ana encendieron las alertas de las autoridades locales y motivaron la discusión del tema en el Concejo Municipal del distrito capital, con la participación del jefe de la zona policial.

A inicios de este mes, un adulto mayor fue asesinado tras ingresar por error a una calle del sector. De acuerdo con informes preliminares, presuntos miembros de bandas le dispararon al confundir su vehículo con el de grupos rivales. Esta semana, además, se reportó una balacera en el mismo corregimiento, lo que incrementó la preocupación entre los residentes.

La representante de Santa Ana, Kira Ponce, confirmó que se adelantan coordinaciones con la Policía Nacional para implementar acciones que permitan devolver la tranquilidad a la comunidad.

Ponce señaló que, debido a la situación de inseguridad, la junta comunal tuvo que trasladar su sede, ya que se encontraba en un punto considerado vulnerable.

“La junta comunal está una zona muy sensitiva y tuvimos que tomar la decisión de salir de ahí porque estábamos en el cruce y teníamos que salvaguardar a los funcionarios”, explicó.

Entre las medidas que se evalúan se encuentran el incremento del pie de fuerza policial, la instalación de retenes y el refuerzo de patrullajes diurnos y nocturnos en calles y veredas del corregimiento.

Las autoridades locales reiteraron que mantendrán la coordinación con los estamentos de seguridad para atender la situación y responder a las inquietudes de los moradores.

Con información de Luis Jiménez