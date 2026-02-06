Carnaval 2026: Capira promete una fiesta de lujo y esplendor con sus tunas

Más allá de las tradicionales salidas de las reinas, sus coloridos vestidos y las tonadas, uno de los principales atractivos del Carnaval capireño son los carros alegóricos.

Capira, Panamá Oeste/Un Carnaval marcado por el lujo, la creatividad y el esplendor es lo que prometen los organizadores de las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo de Capira, quienes aseguran que el trabajo para estas festividades no se limita a los cuatro días de celebración, sino que implica hasta tres años de preparación junto a sus respectivas reinas.

Isaías Bravo, presidente de la tuna de Calle Arriba de Capira, señaló que este año la agrupación se encuentra lista para mostrar el resultado de un arduo trabajo que busca dejar en alto el nombre del pueblo ante propios y visitantes.

“La verdad es que la calle arriba de Capira está muy preparada este año para salir a demostrar lo que es el poder de la calle arriba, su lujo y esplendor, que hemos estado trabajando todo el año para brindarle a la gente del pueblo y a los visitantes, y que se lleven una buena imagen”, expresó.

Más allá de las tradicionales salidas de las reinas, sus coloridos vestidos y las tonadas, uno de los principales atractivos del Carnaval capireño son los carros alegóricos. Estas estructuras son confeccionadas con piezas elaboradas a mano por diseñadores profesionales, quienes dedican meses de trabajo para dar forma a complejas figuras que, en algunos casos, incluso cuentan con movimiento.

La elaboración de las piezas que componen un carro alegórico puede tomar entre 15 días y un mes, dependiendo de su complejidad. En cuanto a los costos, estos varían según el diseño y la cantidad de accesorios, con precios que oscilan entre los $5 mil, $10 mil y hasta $15 mil dólares.

Mientras en calle arriba los trabajos avanzan a toda máquina, en calle abajo el ritmo no es distinto. Eduardo Yáñez, uno de los encargados de la confección de los vestuarios que utilizará la reina en cada salida, explicó que el esfuerzo es constante durante todo el año y que gran parte del trabajo se sostiene mediante autogestión.

“Nosotros no paramos de trabajar en todo el año. Básicamente trabajamos con autogestión y, lastimosamente, las inclemencias del tiempo nos tienen desde hace aproximadamente 11 días con el trabajo interrumpido, laborando de manera intermitente porque la lluvia no nos da tregua”, señaló Yáñez.

En las últimas semanas, las tunas de Capira también han sido tema de conversación en redes sociales, debido a la intensidad de algunas tonadas, que incluso han sido objeto de censura, generando reacciones divididas entre los seguidores del Carnaval.

Aunque a nivel nacional el Carnaval inicia oficialmente el próximo viernes 13 de febrero con la coronación de las reinas en cada comunidad, en Capira la dinámica es distinta.

Las reinas salientes se preparan para su despedida, que incluirá el último topón, programado para este sábado 7 de febrero, marcando así el inicio de una de las celebraciones más esperadas del distrito.

Con información de Jocelyn Mosquera