Todo listo para el Carnaval de Chiriquí; reinas prometen lujo, esplendor y diversión

Por su parte, autoridades administrativas y de gobernación informaron que se encuentran preparados para garantizar la seguridad durante las festividades e hicieron un llamado a la población a mantener un comportamiento responsable.

Chiriquí/A ocho días del inicio de las fiestas del Carnaval en la provincia de Chiriquí, reinas que participarán en las celebraciones de distintos puntos de la región se reunieron para presentar las actividades programadas, así como para resaltar el impacto turístico y económico que representan estas festividades para la provincia y el país.

Durante el encuentro, las soberanas destacaron que los carnavales ofrecerán diversión, eventos tradicionales y espectáculos musicales, con una agenda pensada para atraer tanto a residentes como a visitantes nacionales y extranjeros, especialmente por la condición fronteriza de la provincia, que permite la llegada de público panameño y costarricense.

Entre las actividades anunciadas figuran los tradicionales topones, mojaderas, eventos tradicionales como la sardina, además de presentaciones de artistas nacionales, con propuestas variadas en distintos puntos del territorio chiricano.

Aixa Santamaría, gobernadora de Chiriquí, aseguró que se encuentran preparados para garantizar la seguridad durante las festividades e hicieron un llamado a la población a mantener un comportamiento responsable.

Indicó que durante los carnavales se activará el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), como parte del plan de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad.

Las festividades de carnaval en Chiriquí iniciarán el viernes 13 de febrero y culminarán el miércoles 18 de febrero al mediodía.

Según las proyecciones, Dolega, David, Alanje, el oriente de Chiriquí y el distrito de Barú serán los puntos de mayor concentración de personas durante los días del carnaval en la provincia.

Las autoridades reiteraron el llamado a disfrutar de las celebraciones de forma sana y respetando las medidas de seguridad.

Información de Demetrio Ábrego

