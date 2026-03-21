Transportistas de Panamá Oeste se reúnen con la ATTT: dan una semana para encontrar 'paliativo' que evite alza del pasaje

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel que ha desembocado en el cierre del estrecho de Ormuz ha disparado los precios del combustible.

Los transportistas de Panamá Oeste dieron un plazo de una semana a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para encontrar un “paliativo” que evite el alza del precio en el pasaje del transporte colectivo, así lo dejaron claro en una reunión sostenida la tarde de este sábado con el director de la institución, Nicolás Brea.

El encuentro se desarrolló en medio de la creciente preocupación del sector por el incremento del combustible, que ha elevado significativamente los costos operativos del transporte público.

Sector advierte presión por el costo del combustible

Durante la reunión, los dirigentes transportistas señalaron que la situación económica se ha vuelto insostenible para muchos operadores, debido al constante aumento en los precios de los hidrocarburos.

Aseguraron que no buscan generar conflictos, pero sí una respuesta concreta por parte de las autoridades, que permita garantizar la continuidad del servicio sin trasladar el impacto económico a los usuarios.

Por su parte, el director de la ATTT informó que en los próximos días se presentará una estrategia para estabilizar el sistema de transporte durante un periodo aproximado de tres meses.

El funcionario reiteró que el objetivo del Gobierno es evitar un aumento en el pasaje, mientras se evalúa el comportamiento del mercado energético y se buscan soluciones técnicas para el sector.

Como resultado del acercamiento, se acordó la instalación de una mesa de trabajo técnica para analizar alternativas que mitiguen el impacto del combustible en el transporte colectivo, selectivo, de carga y turístico.

Asimismo, la ATTT anunció que retomará los operativos para combatir el transporte ilegal o piratería, y continuará con acciones para mejorar la fluidez vehicular entre Panamá Oeste y la capital.

Diálogo abierto para evitar medidas de presión

Las autoridades y dirigentes coincidieron en mantener el diálogo como vía principal para alcanzar acuerdos que permitan sostener el servicio de transporte sin afectar a la población.

El plazo establecido por los transportistas abre un periodo clave de negociaciones, en el que se espera una propuesta formal que responda a la crisis generada por el alza del combustible.

El viernes 20 de marzo, una vez entraron en vigencia los nuevos precios del combustible, los transportistas de la provincia de Panamá Oeste anunciaron un aumento en las tarifas del transporte público, a partir del lunes 23 de marzo.

La decisión fue dada a conocer durante una reunión en el distrito de Arraiján, en la que participaron representantes del transporte público de Arraiján, La Chorrera y Capira. Los transportistas aclararon que no contemplan realizar un paro del servicio, pero señalaron que el ajuste en las tarifas es necesario para poder continuar operando.