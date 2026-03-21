Panamá bajo aviso de vigilancia hasta el domingo por fuertes lluvias y ráfagas de viento

En caso de emergencia, puede comunicarse a los números 911 o 520-4426 .

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias variables en Panamá, debido a condiciones de inestabilidad atmosférica que afectan al territorio nacional.

Según el comunicado oficial, el aviso se mantiene vigente desde las 6:39 a.m. del 21 de marzo hasta las 11:59 p.m. del 22 de marzo de 2026, periodo en el que se prevén lluvias de intensidad variable y acumulados significativos.

Provincias bajo vigilancia por lluvias

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las zonas con mayor nivel de vigilancia incluyen:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe Buglé

Veraguas (norte, sur y centro)

Colón

Darién y la Comarca Emberá

Sectores marítimos del país

Además, otras regiones como Chiriquí, Coclé, Panamá, Panamá Oeste y la Guna Yala podrían registrar lluvias moderadas.

Riesgos por lluvias: inundaciones y deslizamientos

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caída de objetos por ráfagas de viento.

Ante este escenario, SINAPROC mantiene vigilancia permanente y coordinación con los estamentos de emergencia para atender cualquier eventualidad.

Recomendaciones de prevención a la población

El organismo exhorta a la ciudadanía a seguir medidas preventivas como:

Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas

Mantenerse alejados de zonas propensas a deslizamientos

Limpiar desagües, cunetas y techos

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento

Tener listo un kit de emergencia

Conducir con precaución en vías mojadas

Evitar actividades marítimas sin condiciones seguras

Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse a los números 911 o 520-4426.