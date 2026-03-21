Panamá bajo aviso de vigilancia hasta el domingo por fuertes lluvias y ráfagas de viento
En caso de emergencia, puede comunicarse a los números 911 o 520-4426.
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias variables en Panamá, debido a condiciones de inestabilidad atmosférica que afectan al territorio nacional.
Según el comunicado oficial, el aviso se mantiene vigente desde las 6:39 a.m. del 21 de marzo hasta las 11:59 p.m. del 22 de marzo de 2026, periodo en el que se prevén lluvias de intensidad variable y acumulados significativos.
Provincias bajo vigilancia por lluvias
De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las zonas con mayor nivel de vigilancia incluyen:
- Bocas del Toro
- Comarca Ngäbe Buglé
- Veraguas (norte, sur y centro)
- Colón
- Darién y la Comarca Emberá
- Sectores marítimos del país
Además, otras regiones como Chiriquí, Coclé, Panamá, Panamá Oeste y la Guna Yala podrían registrar lluvias moderadas.
Riesgos por lluvias: inundaciones y deslizamientos
Las autoridades advierten que estas condiciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caída de objetos por ráfagas de viento.
Ante este escenario, SINAPROC mantiene vigilancia permanente y coordinación con los estamentos de emergencia para atender cualquier eventualidad.
Recomendaciones de prevención a la población
El organismo exhorta a la ciudadanía a seguir medidas preventivas como:
- Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas
- Mantenerse alejados de zonas propensas a deslizamientos
- Limpiar desagües, cunetas y techos
- Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento
- Tener listo un kit de emergencia
- Conducir con precaución en vías mojadas
- Evitar actividades marítimas sin condiciones seguras
Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.
En caso de emergencia, la población puede comunicarse a los números 911 o 520-4426.