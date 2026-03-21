Panamá bajo aviso de vigilancia hasta el domingo por fuertes lluvias y ráfagas de viento

En caso de emergencia, puede comunicarse a los números 911 o 520-4426.

Pronóstican lluvias en los próximos días / TVN Noticias

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias variables en Panamá, debido a condiciones de inestabilidad atmosférica que afectan al territorio nacional.

Según el comunicado oficial, el aviso se mantiene vigente desde las 6:39 a.m. del 21 de marzo hasta las 11:59 p.m. del 22 de marzo de 2026, periodo en el que se prevén lluvias de intensidad variable y acumulados significativos.

Provincias bajo vigilancia por lluvias

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las zonas con mayor nivel de vigilancia incluyen:

  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Veraguas (norte, sur y centro)
  • Colón
  • Darién y la Comarca Emberá
  • Sectores marítimos del país

Además, otras regiones como Chiriquí, Coclé, Panamá, Panamá Oeste y la Guna Yala podrían registrar lluvias moderadas.

Riesgos por lluvias: inundaciones y deslizamientos

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caída de objetos por ráfagas de viento.

Ante este escenario, SINAPROC mantiene vigilancia permanente y coordinación con los estamentos de emergencia para atender cualquier eventualidad.

Recomendaciones de prevención a la población

El organismo exhorta a la ciudadanía a seguir medidas preventivas como:

  • Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas
  • Mantenerse alejados de zonas propensas a deslizamientos
  • Limpiar desagües, cunetas y techos
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento
  • Tener listo un kit de emergencia
  • Conducir con precaución en vías mojadas
  • Evitar actividades marítimas sin condiciones seguras

Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse a los números 911 o 520-4426.

El Sistema Nacional de Protección Civil emitió un aviso de vigilancia por lluvias y riesgo de inundaciones
El Sistema Nacional de Protección Civil emitió un aviso de vigilancia por lluvias y riesgo de inundaciones / Sinaproc

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