Más de 850 estudiantes a nivel nacional asumen el reto de guiar e inspirar a sus pares a través del program "Éxito"

La iniciativa busca fortalecer las habilidades de liderazgo en los estudiantes, para que las apliquen tanto en sus centros educativos como en sus comunidades.

Provincia de Veraguas/Este fin de semana se realizó un encuentro del programa“Éxito” del Ministerio de Educación, donde más de 850 estudiantes de las 16 regiones educativas del país asumieron el compromiso de guiar a otros jóvenes en su proceso de crecimiento personal y liderazgo. En la provincia de Veraguas unos 40 jóvenes de distintos centros educativos de la región participaron de las actividades formativas y recreativas.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, recorrió algunas sedes regionales y participó de forma virtual con los jóvenes, donde destacó: “A través de estas actividades buscamos brindarles herramientas que les permitan fortalecer su liderazgo, tomar decisiones responsables y convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades educativas."

Nelson Cruz Torres, integrante del grupo de líderes, indicó que este programa “busca que todos los estudiantes compartan, tengan una buena convivencia y que disminuya el bullying, que actualmente se presenta con frecuencia en la provincia”.

Torres agregó que, a través de esta iniciativa, se pueden formar líderes que, a su vez, transmitirán estos conocimientos a futuras generaciones.

Por su parte, Mercedes Ábrego, estudiante de 17 años del Instituto Urracá, destacó que “estos talleres son informativos, educativos y, sobre todo, dinámicos”. Además, explicó que participa desde el año pasado, cuando asistió al primer foro regional realizado en la provincia, del cual se seleccionó a un grupo de estudiantes para representar a Veraguas en la ciudad de Panamá. “La verdad, ha sido una experiencia muy enriquecedora”, expresó.

Ábrego también invitó a otros jóvenes a integrarse al programa. “Invito a todos los jóvenes a que participen. Es una experiencia muy bonita. Yo antes era muy penosa y nerviosa para hablar en público, y esto me ha ayudado bastante a desenvolverme mejor, expresarme con mayor claridad y también a hacer nuevas amistades”, señaló.

El director nacional de Asuntos Estudiantiles, Irving Rodríguez, señaló que esta actividad, impulsada por el Movimiento Nacional de Desarrollo y Liderazgo Estudiantil “Líderes del Aula para el Mundo: Dejando Huellas” del Ministerio de Educación (Meduca), superó las expectativas, al reunir a jóvenes de manera simultánea y donde los mismos van a tener la oportunidad de replicarlo con otros jóvenes en sus centros educativos.

Durante la jornada, participaron estudiantes de colegios oficiales de los niveles de premedia y media, quiénes reflexionarán sobre el significado del éxito desde su propia realidad. A través de dinámicas vivenciales, reconocerán su historia personal, valorarán sus logros y desafíos, además, fortalecerán habilidades como el pensamiento positivo y el trabajo en equipo.

Con información de Ney Castillo.