Meduca y Apatel reactivan programa de 'padrinazgo' para estudiantes de turismo luego de una década

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la formación académica y profesional de los estudiantes mediante experiencias prácticas dentro de empresas del sector hotelero y turístico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de permanecer suspendido durante una década, el Ministerio de Educación (Meduca) y la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) firmaron una carta de intención para reactivar el programa de Padrinazgo Educativo–Empresarial, una iniciativa que busca acercar a los estudiantes del bachillerato en turismo a la realidad del sector productivo.

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la formación académica y profesional de los estudiantes mediante experiencias prácticas dentro de empresas del sector hotelero y turístico.

Durante el acto oficial, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que este tipo de alianzas entre el sistema educativo y la empresa privada permiten que los jóvenes complementen su aprendizaje en las aulas con experiencias directas en el entorno laboral.

El programa contempla acompañamiento a estudiantes y docentes, pasantías en hoteles, capacitaciones y diversas actividades orientadas a que los alumnos puedan conocer de primera mano el funcionamiento de la industria turística.

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La iniciativa proyecta beneficiar a más de 60 mil estudiantes de Educación Media Profesional y Técnica en todo el país, distribuidos en 117 centros educativos. En una primera fase, el programa impactará directamente a más de 5 mil estudiantes del bachillerato en turismo, con planes de ampliar posteriormente la iniciativa a otros programas académicos como Comercio y Contabilidad.

El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, Víctor Concepción, explicó que el proyecto se sustenta en tres pilares principales: la educación práctica, la generación de oportunidades laborales para los jóvenes y la participación activa del sector privado en el proceso educativo.

A través de este modelo, cada centro educativo contará con una empresa padrino encargada de brindar acompañamiento y espacios de aprendizaje práctico para los estudiantes.

Participación del sector hotelero

En esta primera etapa participarán 15 centros educativos, vinculados con hoteles y empresas del sector turístico. Entre los centros y empresas participantes se encuentran el Instituto Comercial Bolívar con Sheraton Grand Panama, el IPT Comercio con Best Western El Dorado Panama, el Centro Educativo Dr. Octavio Méndez Pereira con AC Hotel by Marriott Panama City y el Centro Educativo Bilingüe República de Haití con Marriott Executive Apartments Panama City.

También participan el IPT Juan Díaz con Miramar Intercontinental Panama, la Escuela Isabel Herrera Obaldía con Las Americas Golden Tower Panama, el IPT Río Hato con Hotel Buenaventura Golf & Beach Resort, y el IPT La Concepción con Hotel Dos Ríos Volcán, entre otros centros educativos del país.

Con información de Jorge Quirós