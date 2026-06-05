Minsa refuerza vigilancia por riesgo de casos importados de sarampión durante el Mundial
Las autoridades sanitarias explicaron que muchos panameños viajarán a países donde actualmente se reportan casos de esta enfermedad altamente contagiosa, lo que incrementa la posibilidad de que personas infectadas ingresen al territorio nacional al finalizar el evento deportivo.
El Ministerio de Salud (Minsa) activó un Plan Nacional de Preparación Hospitalaria ante el riesgo de que se registren casos importados de sarampión en Panamá, como consecuencia del aumento de viajes internacionales vinculados al Mundial de Fútbol.