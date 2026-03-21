Crucero con más de 140 turistas realizaron visita controlada a Coiba bajo protocolos ambientales

De acuerdo con la entidad, se realizó el registro completo de los visitantes y se autorizaron actividades como snorkel y senderismo únicamente en zonas previamente habilitadas, con el objetivo de minimizar el impacto en este ecosistema protegido.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 144 turistas arribó al Parque Nacional Coiba a bordo del crucero Le Champlain, en una visita que fue supervisada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) bajo estrictos protocolos ambientales.

De acuerdo con la entidad, se realizó el registro completo de los visitantes y se autorizaron actividades como snorkel y senderismo únicamente en zonas previamente habilitadas, con el objetivo de minimizar el impacto en este ecosistema protegido.

El desembarco de los turistas se efectuó de manera escalonada, en grupos de hasta 20 personas, como parte de las medidas de control establecidas para preservar la biodiversidad del área.

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Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a promover el turismo sostenible en áreas protegidas, al tiempo que se refuerzan las labores de conservación y educación ambiental.

La visita se enmarca en la temporada de cruceros 2025-2026, que inició en octubre y se extenderá hasta abril, con más de 240 arribos previstos en el país, principalmente en las terminales ubicadas en las ciudades de Panamá y Colón.

Como referencia, durante la temporada 2023-2024 Panamá recibió 189 cruceros, de los cuales 128 llegaron al litoral Atlántico y 61 al Pacífico, lo que refleja un crecimiento sostenido de este segmento turístico.