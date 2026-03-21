Estudiantes podrán inscribirse hasta julio para la prueba de admisión de la UTP

El pago de inscripción, con un costo de 30 dólares, deberá realizarse en las cajas de la universidad entre el 20 de abril y esa misma fecha límite.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) abrió desde el lunes 16 de marzo de 2026 el proceso de inscripción para la primera convocatoria de la Prueba de Aptitudes Académicas (PAA) correspondiente al periodo 2026-2027.

Los aspirantes podrán registrarse de forma virtual a través del portal oficial de matrícula hasta el 22 de julio de 2026. El pago de inscripción, con un costo de 30 dólares, deberá realizarse en las cajas de la universidad entre el 20 de abril y esa misma fecha límite.

Se pudo conocer que la aplicación de la prueba de admisión está programada para el sábado 1 de agosto, mientras que los resultados estarán disponibles a partir del 4 de septiembre en la plataforma digital de la institución.

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Como parte del proceso, los estudiantes deberán presentar una prueba psicológica, que se aplicará los días 19, 20, 26 y 27 de septiembre. Para esta evaluación, el pago correspondiente, de 10 dólares, deberá efectuarse entre el 7 y el 16 de septiembre.

En el caso de las carreras de Licenciatura en Administración de Aviación y Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe, la entidad indicó que los aspirantes también deberán realizar la prueba de inglés (Elash II), prevista para el 3 de octubre. El pago de esta evaluación será de 20 dólares y deberá completarse entre el 4 y el 25 de septiembre.

La universidad informó que los resultados de todas las pruebas estarán disponibles en su portal web oficial. Además, los estudiantes que deseen obtener puntos adicionales en la Prueba de Aptitudes Académicas deberán presentar copia de sus boletines o créditos de décimo, undécimo y duodécimo grado en las oficinas de Admisión antes de la fecha del examen.