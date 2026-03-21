Hallan el cuerpo de dos mujeres en Guna Nega; caso se encuentra bajo investigación

El hallazgo fue reportado en horas de la mañana, en donde posteriormente agentes policiales acudieron al lugar y confirmaron la presencia de los cuerpos en la vía, a la altura del tramo comprendido entre Santa Librada Rural y Villa Cárdenas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades iniciaron una investigación luego del hallazgo del cuerpo de dos mujeres sin signos vitales en una vía que conecta el sector de Guna Nega con Chivo Chivo, en la ciudad de Panamá.

El hallazgo fue reportado en horas de la mañana, en donde posteriormente agentes policiales acudieron al lugar y confirmaron la presencia de los cuerpos en la vía, a la altura del tramo comprendido entre Santa Librada Rural y Villa Cárdenas.

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De acuerdo con los primeros informes, ambas víctimas presentaban signos de violencia. En la escena también se recolectaron indicios balísticos. El área donde ocurrió este hecho es de difícil acceso. El caso se mantiene bajo investigación por parte del Ministerio Público, que busca esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. De forma preliminar, se pudo conocer que ambas víctimas no eran residentes de la zona.

Según datos oficiales del Ministerio Público, hasta febrero de este año se habían registrado tres casos de feminicidio en el país, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades.