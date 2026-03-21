Caso PH Urbana Obarrio: Tribunal archiva proceso y levanta medidas cautelares tras desistimiento de víctimas

La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, donde la jueza de garantías Sandra Enid Castillo resolvió acoger las solicitudes presentadas por las partes dentro del proceso seguido contra 10 personas imputadas por los delitos de lesiones personales culposas y peligro común.

Ciudad de Panamá, Panamá/El caso relacionado con el PH Urbana Obarrio, ocurrido el 1 de noviembre de 2022, fue archivado el viernes 20 de marzo de 2026, luego de que un juzgado de garantías admitiera el desistimiento de las víctimas y la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público.

La decisión, dada a conocer por el Órgano Judicial, fue adoptada durante una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, donde la jueza de garantías Sandra Enid Castillo resolvió acoger las solicitudes presentadas por las partes dentro del proceso seguido contra 10 personas imputadas por los delitos de lesiones personales culposas y peligro común.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, las víctimas desistieron de la pretensión punitiva, lo que permitió al tribunal admitir formalmente esta solicitud conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. Paralelamente, el Ministerio Público, representado por la fiscal Raquel Méndez, solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad, mecanismo legal que fue validado por la jueza tras constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

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La entidad indicó que, como resultado de estas decisiones, se ordenó el archivo definitivo de la causa, así como el levantamiento de todas las medidas cautelares personales que pesaban sobre los imputados.

Durante la audiencia, el abogado Ramsés Álvarez, en representación de las víctimas, sustentó el desistimiento de la acción penal, mientras que la defensa técnica, encabezada por el jurista Rodolfo Palma, expresó su conformidad con las solicitudes, señalando que el acuerdo alcanzado satisface a todas las partes involucradas.

Adicionalmente, el tribunal autorizó la devolución de equipos electrónicos incautados y la destrucción de evidencias, tal como lo solicitó la fiscalía en el marco del proceso.