Carnaval 2026: Refuerza atención médica en centros de salud de Herrera

Herrera/La Región de Salud de Herrera informó que mantendrá en funcionamiento instalaciones de salud fijas y puestos de atención móviles durante las festividades del Carnaval, como parte del compromiso del sistema sanitario con la vida y la integridad de las personas que participen en estas celebraciones.

El director regional de Salud de Herrera, Hilario Correa, explicó que se ha coordinado un operativo especial para garantizar una atención médica oportuna tanto a residentes como a visitantes, especialmente en los puntos de mayor concentración de público.

En el distrito de Chitré se habilitará un puesto de atención cercano al perímetro del Carnaval, el cual operará de sábado a martes, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Por su parte, en el distrito de Parita se instalará un puesto de atención de domingo a martes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En tanto, el sábado el Centro de Salud de Parita permanecerá operativo en su horario regular, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Durante los días de Carnaval también estarán operativos el centro de salud de Las Minas y el Minsa Capsi de Pesé, ambos en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., así como el centro de salud del corregimiento de Monagrillo, que brindará atención de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. En estos casos, la atención se extenderá hasta el Miércoles de Cenizas.

Asimismo, los Hospitales Sergio Núñez Núñez de Ocú y Dr. Cecilio Castillero de Chitré mantendrán servicios las 24 horas, con personal reforzado en todas sus áreas para la atención de urgencias durante el desarrollo de las festividades.