Minsa reforzará vigilancia sanitaria en San Miguelito durante los carnavales

El Ministerio de Salud en San Miguelito reforzará las acciones de vigilancia sanitaria durante los cuatro días de las festividades del Carnaval.

Ciudad de Panamá/Con el inicio de las celebraciones del Carnaval, la Región de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) en San Miguelito intensificará los operativos de vigilancia sanitaria a lo largo de los cuatro días de festividades, como parte de las acciones para prevenir riesgos a la salud pública en el distrito.

El director regional de Salud, Algis Torres, informó que los equipos de Saneamiento Ambiental y del Departamento de Protección de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DEPA) estarán desplegados en zonas de alta concurrencia, entre ellas Calle H Paraíso, en el corregimiento de Mateo Iturralde, así como en actividades privadas previamente identificadas, como la parrillada Los Tonosieños, en el corregimiento Victoriano Lorenzo.

De acuerdo con Torres, los vendedores de alimentos y bebidas deberán cumplir con las normativas sanitarias vigentes, las cuales serán verificadas mediante inspecciones previas y durante el desarrollo de las actividades, a fin de asegurar condiciones adecuadas para el consumo humano.

Las autoridades sanitarias también supervisarán el agua utilizada en los culecos. Para ello, se inspeccionarán los camiones cisterna con el propósito de confirmar que no hayan sido empleados para el transporte de hidrocarburos. Estos vehículos deberán presentar la documentación correspondiente, incluyendo certificación del propietario, registro vehicular, copia de la cédula y constancia de procedencia del agua emitida por el Ministerio de Ambiente.

El Minsa reiteró que los dueños de camiones cisterna deben gestionar los permisos necesarios con antelación para evitar inconvenientes durante los días de Carnaval.

En materia de manipulación de alimentos, se recordó que los trabajadores deberán portar de manera visible los carnés de salud blanco y verde, utilizar indumentaria adecuada y cumplir con las normas de higiene establecidas. Asimismo, los alimentos deberán mantenerse protegidos de agentes contaminantes.

En cuanto a los puestos de venta ambulante, estos deberán disponer de agua clorada para la higiene de manos, mantener la limpieza del entorno, contar con recipientes para desechos y respetar las disposiciones sanitarias, incluyendo la prohibición del consumo de productos de tabaco en las áreas de preparación y expendio.