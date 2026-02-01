Más de 10 mil policías estarán desplegados a nivel nacional durante carnavales

Este despliegue, dijo, implica sacrificios operativos , como la reducción de franquicias, para asegurar la mayor cantidad de unidades activas en todo el territorio nacional durante esta festividad.

Más de 10 mil unidades de la Policía Nacional estarán desplegadas a nivel nacional durante el Carnaval, como parte del dispositivo de seguridad que se implementará para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana durante las festividades. Así lo confirmó el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien explicó que se trata de un operativo significativo, similar al desarrollado el año pasado, pero con ajustes orientados a mejorar la fluidez en los accesos a las áreas de culecos, parques y demás puntos de concentración, para que los asistentes puedan ingresar con mayor rapidez y disfrutar más tiempo de las actividades.

Como parte del plan, la Policía Nacional reforzará los operativos de tránsito, con énfasis en la verificación de buses fuera de ruta, vehículos sin placas, con irregularidades o que no cumplan con las normas de circulación. El director policial exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones, conducir con responsabilidad y colaborar con las autoridades.

Asimismo, indicó que se mantendrá vigilancia en zonas residenciales, especialmente en comunidades donde muchas familias se desplazan al interior del país durante los días de Carnaval, con el objetivo de prevenir hurtos y otros delitos.

Este despliegue, dijo, implica sacrificios operativos, como la reducción de franquicias, para asegurar la mayor cantidad de unidades activas en todo el territorio nacional durante esta festividad.

Fernández también recordó que el dispositivo cubrirá tanto los carnavales del interior del país como los eventos en la ciudad de Panamá, los cuales este año se ampliarán. En ese sentido, señaló que se ha trabajado de forma coordinada con los organizadores para garantizar una convivencia segura.

Retenes incómodos, pero con buenos resultados

En relación a los retenes policiales, especialmente en la provincia de Colón, Fernández reconoció que estas medidas han generado incomodidad y quejas por parte de la ciudadanía. No obstante, aclaró que no se trata de retenes fijos permanentes, sino de puntos de control y observación dinámicos, que se instalan y rotan estratégicamente en corredores de alta movilidad y zonas identificadas como sensibles para la comisión de delitos.

“Estos puntos nos han permitido realizar aprehensiones importantes por drogas, robos y otros delitos durante el mes, además de ubicar personas requeridas por la justicia”, señaló el director.

Fernández enfatizó que, aunque la Policía es consciente de la molestia que estos controles pueden causar, los resultados evidencian su efectividad, al destacar que Colón registró seis homicidios menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, una reducción que atribuyó directamente a la operatividad policial y al trabajo preventivo en las calles.

Añadió que la institución se mantiene evaluando constantemente la ubicación de estos puntos para ajustarlos, moverlos o rotarlos, buscando un equilibrio entre la fluidez del tránsito y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana.

“La seguridad implica sacrificios. Entendemos la incomodidad, pero nuestro deber es brindar tranquilidad a la población, y la misma comunidad nos está exigiendo mayor presencia policial”, puntualizó.

*Con información de Yamy Rivas*