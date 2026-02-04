Carnaval 2026: Refuerzan vigilancia sanitaria en Los Santos

El encuentro tuvo como eje central coordinar una respuesta contundente y oportuna ante cualquier eventualidad durante las festividades del carnaval 2026.

Las Tablas, Los Santos/Con la mirada puesta en la seguridad y el bienestar de los miles de visitantes que se darán cita en la península de Azuero, la Regional de Salud de Los Santos sostuvo una reunión estratégica con el Ministerio Público.

El encuentro tuvo como eje central coordinar una respuesta contundente y oportuna ante cualquier eventualidad durante las festividades del Carnaval 2026.

La mesa de trabajo contó con la participación de figuras clave de la salud pública regional, entre ellos el Dr. Luis de Pascuale, subdirector regional de Salud, y Pacífico Monterrey, coordinador regional de Emergencias del Minsa en la provincia.

El Ministerio de Salud (MINSA) detalló que el plan operativo no se limitará únicamente a la atención de incidentes, sino que abarca un espectro preventivo integral. Entre las estrategias destacadas se encuentran:

Atención de Emergencias: Disponibilidad de equipos médicos y unidades de respuesta inmediata en puntos estratégicos.

Disponibilidad de equipos médicos y unidades de respuesta inmediata en puntos estratégicos. Saneamiento y Control de Vectores: Intensificación de las jornadas de fumigación y vigilancia de criaderos en toda la provincia para prevenir enfermedades como el Dengue.

Intensificación de las jornadas de fumigación y vigilancia de criaderos en toda la provincia para prevenir enfermedades como el Dengue. Promoción de la Salud: Operativos para concienciar sobre el consumo responsable de agua y alimentos, así como medidas de autocuidado.

La colaboración con el Ministerio Público resulta vital para este periodo, ya que permite agilizar procesos legales y logísticos en caso de que ocurran incidentes que requieran intervención judicial o administrativa.

"Esta coordinación refuerza nuestro compromiso institucional de proteger la salud y el bienestar de la población. Queremos que el Carnaval sea una fiesta de alegría, pero sobre todo, de tranquilidad y seguridad para todos", señalaron las autoridades de salud.