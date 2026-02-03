Bomberos de Los Santos se preparan para la logística y seguridad del Carnaval 2026

Los bomberos estarán ubicadas en distintos puntos de la provincia de Los Santos, con el objetivo de brindar cobertura permanente en las áreas de mayor concentración de personas.

Los Santos/Con la cuenta regresiva del Carnaval 2026 en marcha, el Cuerpo de Bomberos de la provincia de Los Santos aseguró que ya se encuentra preparado para atender la logística y la seguridad durante las festividades, con personal desplegado estratégicamente para prevenir accidentes y responder ante cualquier eventualidad.

Según indicó el comandante en jefe, se trata de un personal que ha sido entrenado intensamente para este tipo de actividades y que permanecerá laborando durante toda la temporada de carnaval en las diferentes calles de la provincia.

Los bomberos señalaron que también mantiene activo el proceso de certificación e inspección de los espacios que lo requieren. Explicaron que, una vez los interesados se presentan ante la institución, realizan la solicitud correspondiente y cumplen con los requisitos, se llevan a cabo las inspecciones de rigor para garantizar condiciones seguras.

Detallaron que los jueves y viernes previos al Carnaval, el personal de la Dirección de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios se desplaza completamente hacia los sitios donde han sido solicitados sus servicios, reforzando así las acciones preventivas antes del inicio de las celebraciones.

Aunque la institución aclaró que no tiene una responsabilidad directa sobre la quema de fuegos artificiales —competencia que recae en otra entidad, el Cuerpo de Bomberos informó que mantendrá unidades bomba desplegadas, principalmente en la ciudad de Las Tablas, durante el Miércoles de Ceniza, ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la quema de fuegos artificiales en el tradicional topón de cierre del Carnaval, entre Calle Arriba y Calle Abajo.

Las autoridades reiteraron que el objetivo principal es garantizar la seguridad de residentes y visitantes, permitiendo que el cierre de las fiestas carnestolendas transcurra con normalidad y sin incidentes que lamentar.

Con información de Eduardo Javier Vega.