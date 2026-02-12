Autoridad Marítima investiga incidente donde resultó herida una bañista inglesa en Bocas del Toro

La Autoridad Marítima aclaró que las diligencias se desarrollan conforme a las disposiciones establecidas en el Código para la Investigación de Siniestros Marítimos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Bocas del Toro/Debido a un accidente marítimo ocurrido el 9 de febrero de 2025 en las inmediaciones de Cayo Zapatilla, provincia de Bocas del Toro, en el que resultó herida una bañista de nacionalidad inglesa, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través del Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos (DIAM) de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), informó que adelanta una investigación.

De acuerdo con el informe, la persona afectada permanece recluida en un centro hospitalario de la localidad, donde fue trasladada tras haber sido impactada por una embarcación de pasajeros equipada con motor fuera de borda.

La Autoridad Marítima aclaró que las diligencias se desarrollan conforme a las disposiciones establecidas en el Código para la Investigación de Siniestros Marítimos de la Organización Marítima Internacional (OMI), con el objetivo de esclarecer las circunstancias y determinar las causas del hecho.

En un comunicado, la entidad hizo un llamado a propietarios, operadores y capitanes de embarcaciones a extremar las medidas de seguridad, reducir la velocidad en áreas de fondeo y zonas recreativas, además de respetar estrictamente las señalizaciones marítimas.

Asimismo, exhortaron a los bañistas y usuarios de playas a permanecer dentro de las áreas recreativas establecidas por las autoridades y manteniendo una actitud preventiva.

