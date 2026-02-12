Intoxicaciones y accidentes, las principales emergencias en Carnaval en Los Santos

Las autoridades reiteraron el llamado a celebrar con responsabilidad para evitar emergencias que puedan empañar las festividades.

La Región de Salud de Los Santos informó que mantiene un operativo especial de vigilancia sanitaria y atención médica con motivo de las festividades del Carnaval 2026, una de las celebraciones más concurridas del país.

El director regional de Salud, Antonio Manuel González, aseguró que el sistema está preparado para recibir a visitantes nacionales y extranjeros que se trasladan a la provincia, considerada epicentro de las fiestas.

“Estamos listos para dar la bienvenida a todos los turistas. Tenemos un despliegue amplio que abarca la vigilancia estricta de la calidad de los alimentos y del agua, así como la atención de emergencias en los hospitales”, señaló.

Hospitales operarán 24 horas

Las autoridades detallaron que los principales centros hospitalarios de la provincia operarán de manera regular durante los días de carnaval.

El Hospital Regional Anita Moreno, el hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, el hospital rural de Tonosí, así como los Minsa-Capsi de Macaracas y Pedasí, funcionarán las 24 horas.

El Minsa-Capsi de Las Tablas trabajará en horario especial de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., por su cercanía a las áreas de mayor concentración de personas.

Las autoridades indicaron que están preparados para atender intoxicaciones etílicas, heridas por arma blanca de menor complejidad y accidentes de tránsito. Los casos que requieran atención especializada o de mayor complejidad serán referidos al hospital Joaquín Pablo Franco Sayas.

Intoxicaciones etílicas, la principal causa de atención

El director regional explicó que durante el carnaval, las intoxicaciones etílicas representan la mayor cantidad de atenciones en los cuartos de urgencias.

Generalmente, lo que más aglomera el cuarto de urgencia son intoxicaciones etílicas y también por sustancias ilícitas. Los accidentes de tránsito llegan, pero en menor cantidad”, indicó.

Las edades de los pacientes varían entre 17 y 40 años, tanto hombres como mujeres.

Campañas de prevención y pruebas de VIH

Como parte del operativo, la Región de Salud desarrolla campañas de prevención. Este viernes realizarán actividades en el parque de Las Tablas por el Día Internacional del Condón, donde ofrecerán pruebas de VIH y charlas sobre prevención de infecciones de transmisión sexual.

Las autoridades recomendaron a la población:

Consumir bebidas alcohólicas con moderación.

Designar un conductor si van a ingerir licor.

Utilizar preservativo.

Aplicarse bloqueador solar.

Evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Calidad del agua bajo vigilancia

Sobre la calidad del agua potable, González aseguró que se mantiene vigilancia constante.

Indicó que el Departamento de Calidad de Agua está certificando cisternas y verificando niveles de cloro, mientras se espera la certificación de un laboratorio externo sobre las muestras tomadas en la potabilizadora Rufina Alfaro.

“Queremos que la población tenga la seguridad de que es un agua apta para el consumo”, afirmó.

Las autoridades reiteraron el llamado a celebrar con responsabilidad para evitar emergencias que puedan empañar las festividades.