Carnaval de Juan Díaz: una celebración para toda la familia ¿Qué incluyen las actividades?

Ciudad de Panamá/En el corregimiento de Juan Díaz, ya se vive un ambiente de alegría y fiesta como antesala a los carnavales, que se celebrarán del 14 al 17 de febrero.

El representante del corregimiento, David Bernal, explicó que el parque Heliodoro Patiño será el punto principal de las celebraciones, donde se concentrará la agenda de eventos durante los cuatro días.

Entre las actividades previstas se incluyen juegos de espuma, juegos inflables acuáticos para niños y espacios diseñados para el disfrute familiar. Además, en la parte posterior del parque se ha instalado una estructura completa de audio, que permitirá la presentación de artistas, DJs y músicos, entre ellos Toby Locke, DJ Black, DJ Terco y la Disco Virtual, quienes animarán las jornadas con música y entretenimiento continuo.

En cuanto a la logística, Bernal informó que se ha contemplado la instalación de baños portátiles, así como un plan de limpieza posterior a las festividades, coordinado con la Autoridad de Aseo, Urbano y Domiciliario, que incluirá el lavado y adecuación de los espacios una vez concluyan las actividades. Asimismo, hizo un llamado a los asistentes a hacer uso responsable de las instalaciones y a mantener limpios los espacios públicos.

Sobre la seguridad, indicó que el área contará con un refuerzo de la Policía Nacional, además del apoyo de la Alcaldía de Panamá.

Aunque no se precisó el número exacto de policías, aseguró que habrá personal suficiente para garantizar el orden durante los eventos. También se contará con seguridad privada, más de 40 colaboradores de la Junta Comunal y un sistema de cámaras dentro del parque y en sus alrededores.

El representante señaló que este año las actividades del Carnaval no se realizarán en la vía principal, con el objetivo de no afectar el tránsito ni los comercios del área.

Subrayó que la decisión se toma entendiendo que Juan Díaz es una vía estratégica que conecta la vía José Domingo Díaz con la vía Tocumen y el Corredor Norte y Sur, por lo que se optó por mantener estas arterias abiertas y trasladar las celebraciones a accesos alternos.

Información de Heady Leane Morán

