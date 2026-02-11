Aeronaval desplegará 3,910 agentes y 28 medios navales para reforzar seguridad en Carnaval

Las autoridades informaron que se intensificarán las verificaciones de personas, equipajes y embarcaciones en muelles y puertos del país, además de mantener presencia en los principales aeródromos.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) anunció el despliegue de 3,910 agentes y 28 medios navales como parte del operativo de seguridad que se implementará durante las festividades de Carnaval, con el objetivo de salvaguardar la vida de panameños y extranjeros en playas, ríos, islas y puntos turísticos del país.

Durante una conferencia de prensa, el subcomisionado Maico Palacio, director nacional de Operaciones Aeronavales, detalló que, del total de medios marítimos, 18 estarán asignados al litoral Pacífico y nueve al litoral Caribe, incluyendo agentes de transporte marítimo, patrullaje marítimo y botes de patrullaje costero.

El operativo se ejecutará de manera paralela a las labores regulares de seguridad pública, tomando en cuenta que durante estas festividades aumenta el desplazamiento de personas hacia áreas costeras.

Vigilancia en puertos y aeródromos

Las autoridades informaron que se intensificarán las verificaciones de personas, equipajes y embarcaciones en muelles y puertos del país, además de mantener presencia en los principales aeródromos.

Palacio explicó que el objetivo es prevenir accidentes y situaciones de riesgo, especialmente ante el incremento de viajes hacia islas y playas.

En cuanto a las condiciones marítimas, señaló que el Senan mantiene coordinación constante con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Meteorología para monitorear el estado del tiempo. No obstante, indicó que las unidades aeronavales están capacitadas para operar en condiciones adversas y cuentan con medios aéreos y personal especializado en rescate (Grupo SAR).

Principales emergencias en Carnaval

Según la experiencia de años anteriores, las emergencias más frecuentes durante Carnaval están relacionadas con:

Daños mecánicos en embarcaciones

Deterioro de cascos por oleaje

Lesiones al momento de desembarcar

Operadores bajo efectos del alcohol

Las autoridades advirtieron que manejar una embarcación bajo los efectos del alcohol constituye una falta administrativa y será sancionada, además de impedir el zarpe y poner el caso a disposición de la Autoridad Marítima de Panamá.

También se prohibirá el embarque de armas de fuego, armas blancas y objetos que puedan causar daño durante actividades festivas.

Recomendaciones a la población

El Senan reiteró varias recomendaciones a quienes planean viajar por vía marítima:

Elaborar un plan de navegación.

Verificar el estado mecánico de motores y casco.

Contar con equipos de comunicación.

Consultar los reportes meteorológicos oficiales.

Informar a un familiar la ruta, hora de salida y llegada.

Usar chalecos salvavidas, especialmente en menores de edad.

“La seguridad comienza en cada uno de nosotros”, enfatizó el subcomisionado.

Naufragio en Guna Yala deja tres fallecidos

Durante la conferencia también se abordó el naufragio ocurrido en la comarca Guna Yala, donde tres migrantes fallecieron tras el hundimiento de dos embarcaciones que habían zarpado desde Miramar, en la costa arriba de Colón.

De acuerdo con el Senan, las embarcaciones habían sido verificadas por las autoridades correspondientes y las condiciones del mar eran favorables al momento de zarpar. Sin embargo, se presume que un desperfecto mecánico y el cambio repentino en el estado del mar Caribe pudieron provocar el incidente.

En la operación de rescate participaron unidades del Senan, el Servicio Nacional de Fronteras y embarcaciones del Congreso indígena, logrando salvar a 27 personas. Cuatro fueron trasladadas a un centro de salud, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de tres de ellas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y al cumplimiento de las normas de seguridad para evitar tragedias durante estas festividades.

