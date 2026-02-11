Inversiones de carriles y vigilancia policial: las claves para un Carnaval sin accidentes

Se reforzará la vigilancia en áreas comerciales, residenciales y bancarias, así como en la vía Interamericana, donde habrá más de 780 unidades de tránsito, 143 motocicletas y 85 vehículos patrullando.

Los estamentos de seguridad afinan los detalles para el operativo de Carnaval ante la movilización de miles de personas hacia distintos puntos del país. Solo el año pasado, 155 mil vehículos se desplazaron hacia el interior, cifra que podría repetirse o incluso superarse este año.

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Enríquez, informó que la entidad, en coordinación con la Policía Nacional, implementará inversiones de carriles desde el viernes a las 12 del mediodía en varios tramos de la carretera Panamericana.

“Nos estamos preparando para recibir esa masa de vehículos que se va a dirigir hacia el interior del país”, señaló.

Inversiones de carriles y tramos críticos

Entre los puntos donde se aplicarán las inversiones están:

Avenida de los Mártires hasta Howard (viernes de 12:00 m.d. a 7:00 p.m.)

Burunga de Arraiján hasta Vista Alegre

Nazareno de La Chorrera hasta Campana

San José de San Carlos

El sábado, las inversiones iniciarán desde las 5:00 a.m. en los tramos de Nazareno–Campana y San José–San Carlos.

Enríquez advirtió que los tramos entre Coronado y Capira son de los más riesgosos y pidió a los conductores no exceder la velocidad.

“La inversión no es para crear una autopista, es para mejorar la movilización”, recalcó.

El director también expresó preocupación por las estadísticas de siniestralidad: de 39 víctimas fatales registradas este año, 20 han sido por atropello, por lo que insistió en proteger a peatones, ciclistas y motociclistas.

Más de 18 mil unidades desplegadas

Por su parte, el subdirector de la Policía Nacional, Francisco Castro, informó que la institución desplegará más de 18 mil 700 unidades a nivel nacional durante el operativo.

Se reforzará la vigilancia en áreas comerciales, residenciales y bancarias, así como en la vía Interamericana, donde habrá más de 780 unidades de tránsito, 143 motocicletas y 85 vehículos patrullando.

Castro recomendó a quiénes dejaran sus hogares solos:

Avisar a vecinos de confianza.

Dejar la casa completamente cerrada.

No dejar artefactos eléctricos conectados.

Estacionar vehículos en lugares con vigilancia o cámaras.

Advirtió que durante Carnaval aumentan los hurtos por descuido de pertenencias en sitios con aglomeraciones.

“Hay personas que van a divertirse, pero también hay personas que van a delinquir”, alertó.

Controles y denuncias digitales

Las autoridades informaron que estará prohibido el ingreso a los culecos con armas de fuego, aunque tengan permiso, así como objetos que puedan causar daño.

Además, la Policía habilitará un código QR en su cuenta de Instagram, que dirige a una línea de WhatsApp para recibir denuncias en tiempo real, incluyendo fotos y videos de posibles delitos o desórdenes.

Llamado a la prudencia

Tanto la ATTT como la Policía reiteraron el llamado a la prudencia, especialmente en el consumo de alcohol y el cumplimiento de las normas de tránsito.

“Planifiquen su viaje, manejen a una velocidad adecuada y razonable”, insistió Enríquez.

Transporte público bajo vigilancia

Al finalizar la entrevista, el director de la ATTT también se refirió a denuncias ciudadanas sobre el servicio de transporte público, particularmente por aumentos no autorizados en la tarifa después de las 9:00 p.m.

Enríquez recordó que está prohibido aumentar el pasaje sin autorización previa de la ATTT y pidió a los usuarios denunciar estos casos mediante la matrícula única del vehículo para aplicar las sanciones correspondientes.

Anunció además la creación de tres oficinas de atención al usuario a nivel nacional, con el objetivo de recibir denuncias y mejorar la calidad del servicio.

Las autoridades reiteraron que la seguridad durante estas fiestas es una responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanía, y que el éxito del operativo dependerá también del comportamiento responsable de quienes participen en las celebraciones.