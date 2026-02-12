Cinta Costera será cerrada desde este viernes por Carnaval

La medida se extenderá hasta el Miércoles de Ceniza al mediodía, cuando, tras las labores de limpieza, se restablecerá la circulación vehicular con normalidad.

La Cinta Costera 1 y la Avenida Balboa serán cerradas a partir de este viernes al mediodía debido a las actividades del Festival Carnavalístico 2026, informó la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (Dnot) de la Policía Nacional.

El subcomisionado Kevin Kiel explicó que el cierre se realizará de manera escalonada. Desde las 9:00 a.m. del viernes se cerrará parcialmente el tramo comprendido entre la avenida Ecuador y el sector de la 3 de Noviembre, a un costado del Mercado de Mariscos, para permitir la instalación de locales y kioscos comerciales.

Posteriormente, a las 12:00 mediodía, el cierre será total en la Cinta Costera 1 y la avenida Balboa.

La medida se extenderá hasta el Miércoles de Ceniza al mediodía, cuando, tras las labores de limpieza, se restablecerá la circulación vehicular con normalidad.

Rutas alternas

Ante el cierre, las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas:

Quienes se dirijan hacia la 5 de Mayo desde el área este pueden utilizar la calle 45 , a un costado del parque Urracá, incorporarse a la Vía España y continuar su trayecto.

desde el área este pueden utilizar la , a un costado del parque Urracá, incorporarse a la y continuar su trayecto. Los que se dirijan hacia el área este pueden tomar la Justo Arosemena o la calle 42, para luego incorporarse hacia la vía que conecta con el Corredor Sur o Vía Israel.

Inversión de carriles hacia el interior

Para quienes viajarán al interior del país durante el Carnaval, la Policía Nacional anunció un dispositivo especial de inversión de carriles, que iniciará este viernes al mediodía.

La primera fase abarcará desde la Avenida de los Mártires hasta Howard, y posteriormente desde el puente de Burunga hasta Campana. También se habilitará inversión desde San Carlos (sector de San José) hasta Las Uvas.

El operativo se mantendrá el viernes hasta las 6:00 p.m. y se retomará el sábado desde las 6:00 a.m., principalmente en los tramos entre el puente de Burunga y Campana, y entre San José y Las Uvas.

El subcomisionado Kiel explicó que este año el dispositivo será más extenso debido al aumento del parque vehicular.

“El año pasado tuvimos un aforo de más de 150 mil vehículos hacia distintos puntos del interior. Este año podríamos estar llegando a los 180 mil vehículos”, indicó.

Recomendaciones a conductores

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia al volante. Entre las recomendaciones destacan:

Utilizar conductor designado si se consumen bebidas alcohólicas.

si se consumen bebidas alcohólicas. No usar el carril invertido si el destino es Arraiján o La Chorrera, ya que está habilitado exclusivamente para quienes viajan hacia el interior.

si el destino es Arraiján o La Chorrera, ya que está habilitado exclusivamente para quienes viajan hacia el interior. Respetar los límites de velocidad .

. No utilizar aparatos electrónicos mientras se conduce.

mientras se conduce. Portar la licencia, póliza y documentos del vehículo vigentes .

. Utilizar el cinturón de seguridad.

La Policía Nacional desplegará más de 700 agentes a nivel nacional, equipadas con radares y alcosensores, como parte del Plan Firmeza, con el objetivo de prevenir accidentes y víctimas fatales durante las festividades.

Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan garantizar la seguridad vial durante uno de los periodos de mayor movilización en el país.

Información de Fabio Caballero