Calle Arriba, Calle Abajo y Calle del Centro: así se vive el Carnaval en Ocú

Para muchos, se trata de uno de los carnavales más auténticos del país, donde la tradición se impone sobre los excesos.

Herrera/El domingo de Carnaval se vivió a lo grande en Ocú, donde cientos de personas se dieron cita desde temprano, en una celebración que cada año reafirma la identidad y el espíritu festivo del distrito.

Desde las primeras horas del día, largas filas se formaron en los accesos al parque principal, punto neurálgico de la fiesta. Familias completas, grupos de amigos y visitantes de distintas provincias se sumaron a la jornada marcada por la música, el agua y la sana convivencia. Para muchos, volver a Ocú después de varios años fue motivo de entusiasmo. Algunos asistentes comentaron que llevaban una década sin participar y que esta vez regresaron acompañados de sus hijos, encontrando un ambiente ordenado y agradable.

El Carnaval ocueño mantiene su esencia particular con la tradicional dinámica de Calle Arriba, Calle Abajo y Calle del Centro, una característica que distingue a Ocú de otros carnavales del país. Los asistentes destacaron que esta modalidad permite recorrer distintos puntos del pueblo y vivir la fiesta sin perder el carácter familiar que lo define.

“Este es un carnaval que representa a nuestro pueblo”, dijo la reina de Calle Abajo de Ocú.

Para muchos, se trata de uno de los carnavales más auténticos del país, donde la tradición se impone sobre los excesos.

Información de Eduardo Vega

También puede leer: