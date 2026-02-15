Carnaval 2026: Carne en palito, chorizo y sopa, los aperitivos más buscados de los culecos

Mientras el aroma de la comida se mezcla con la música y el agua de los culecos, las autoridades mantienen operativos de verificación en los puestos de venta.

Veraguas/Antes de la mojadera y los culecos, hay una parada obligatoria para muchos carnavaleros: la comida.

La carne en palito, el chorizo tableño y el sancocho se convierten en protagonistas de las fiestas, acompañando la música, el agua y el ambiente festivo que se vive en distintos puntos de la provincia.

Teresa y Laura, amigas que no se pierden un culeco, lo confirman sin dudar.

Para ellas, la tarde comienza con carne en palito, y la jornada se completa con chorizo y, más adelante, un buen sancocho local. “Eso es lo que más se come en carnaval”, coinciden entre risas.

En la entrada de los culecos en Santiago, los puestos de comida atraen a decenas de personas.

Elena Poveda, vendedora de estos aperitivos, asegura que desde temprano el movimiento es constante. “La gente llega buscando su chorizo tableño”, comenta, mientras invita a disfrutar de un Carnaval animado, pero sanamente y con buena comida.

También puede leer: Minsa intensifica sus operativos para garantizar seguridad alimentaria en Veraguas

El sabor también se siente en Montijo, donde fondas y puestos improvisados ofrecen una amplia variedad de platos.

Rosa Reina explica que lo más solicitado son las empanadas, hojaldras, puerco frito y asado, pollo y sopas, opciones que no faltan durante los días de fiesta. A su lado, Migdalia Montilla, con años de experiencia vendiendo en carnavales, señala que la carne en palito, el chorizo, los platanitos y el jugo de naranja con raspadura siguen siendo los favoritos del público.

“Ojalá se venda todo, como todos los años”, comenta.

Mientras el aroma de la comida se mezcla con la música y el agua de los culecos, las autoridades mantienen operativos de verificación en los puestos de venta. Personal del Ministerio de Salud recorre distintos distritos de la región de salud de Veraguas para inspeccionar la calidad de los alimentos, revisar que los vendedores cuenten con carnés de salud al día, utilicen delantales, mantengan las áreas limpias y cumplan con la cadena de frío, incluyendo la cantidad adecuada de hielo en cada puesto, según detalló Xavier Torres, director regional del Minsa.

Estos operativos se mantendrán por todos los días de fiesta, antes de dar paso a los dispositivos previstos para la tradicional romería de Jesús Nazareno de Atalaya.

Información de Ney Castillo

Puede interesarle: