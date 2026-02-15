Calle Arriba y Calle Abajo encienden el segundo día de Carnaval en La Villa

Las reinas reiteraron el llamado a visitar La Villa de Los Santos el próximo año y vivir de cerca la intensidad, el colorido y la tradición que distinguen a este Carnaval.

Las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo de La Villa de Los Santos se tomaron el parque Parque Simón Bolívar en el segundo día de Carnaval, protagonizando un nuevo duelo de tradición, lujo y rivalidad.

Acompañadas por sus soberanas, Mehel García, de Calle Arriba, y Nelmary Beatriz Villarreal Menacho, de Calle Abajo, las tunas realizaron el tradicional paseo ante un parque abarrotado de público. Las reinas deslumbraron con vistosos atuendos de fantasía y enviaron mensajes cargados de picardía y polémica a la tuna contraria, como es característico de estas fiestas carnestolendas.

Los asistentes también hicieron sentir su apoyo, defendiendo con entusiasmo a su soberana favorita y resaltando que los carnavales de La Villa figuran entre los más emblemáticos del país. Además, extendieron la invitación a nacionales y extranjeros para que disfruten de los días restantes de celebración.

Por su parte, las reinas reiteraron el llamado a visitar La Villa de Los Santos el próximo año y vivir de cerca la intensidad, el colorido y la tradición que distinguen a este Carnaval.