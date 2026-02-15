Carnaval 2026: Tunas y artistas animan la fiesta carnavalera en Gatuncillo

La actividad cuenta además con presencia de unidades de seguridad, que mantienen vigilancia en el área para garantizar el orden y la tranquilidad de los asistentes

Gatuncillo, Colón/El Carnaval continúa con fuerza en la comunidad de Gatuncillo, en la provincia de Colón, donde cientos de personas se congregan este Domingo de Carnaval para disfrutar de los culecos y las presentaciones de las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo.

Desde horas de la tarde, el público ha ido llegando para sumarse a la celebración, mientras que para la noche se espera mayor afluencia de asistentes y espectáculos artísticos en las tarimas de ambas tunas.

Además del ambiente festivo, el carnaval representa una oportunidad económica para decenas de microempresarios de la comunidad, quienes aprovechan la actividad para generar ingresos que les permitan llevar sustento a sus hogares.

Te puede interesar: Carnavales 2026: Incumplimiento de pensión alimenticia deja varios aprehendidos en Veraguas

“Gracias a Dios, la venta va bien”, comentó uno de los comerciantes, quien ofrece carne en palito a dos dólares y chorizos a un dólar. Señaló que, como cada año, participa en las festividades con la esperanza de cerrar la jornada con resultados positivos. “Con lo poco o con lo mucho que Dios me dé, estoy contento para llevar un sustento a la casa”, expresó.

Otros vendedores coincidieron en que el carnaval de Gatuncillo se ha convertido en una tradición que dinamiza la economía local. “Todos los años venimos a vender y, gracias a Dios, nos vamos satisfechos”, afirmó otro emprendedor.

La actividad cuenta además con presencia de unidades de seguridad, que mantienen vigilancia en el área para garantizar el orden y la tranquilidad de los asistentes.

En Gatuncillo, la consigna es clara: mucha agua, mucha gente y mucha seguridad, en una celebración que combina tradición, música y oportunidades para la comunidad.

Información de Néstor Delgado