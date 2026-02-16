Festival Carnavalístico: Más de 118 mil personas han asistido a la Cinta Costera; hay operativos de seguridad y limpieza

La Policía Nacional y la Autoridad de Aseo realizan operativos para mantener, respectivamente, la seguridad y limpieza del evento en los días de carnavales.

Ciudad de Panamá/El Festival Carnavalístico ha convertido la Cinta Costera de Ciudad de Panamá, congregando a más de 118 mil personas durante los primeros dos días de fiesta.

Ante esta masiva afluencia, las autoridades han implementado un amplio despliegue de seguridad y operativos de limpieza para garantizar un entorno seguro, ordenado y limpio para todos los asistentes.

Policía: Detección de personas con casos pendientes

La Policía Nacional informó que, hasta el lunes, se han identificado 79 personas con antecedentes o casos pendientes durante los controles en las tres entradas principales del recinto: calle 24, avenida 3 de Noviembre y calle 33. De estas, 10 corresponden a deudas por pensión alimenticia.

El comisionado Luis García explicó que, mediante el sistema de verificación ciudadana y los escáneres Pele Police, se revisa a cada persona que ingresa.

“Estamos detectando objetos prohibidos como encendedores, peines metálicos o pines que puedan usarse como armas punzo-cortantes”, señaló García, reiterando el llamado a no traer este tipo de artículos al evento. El objetivo es prevenir incidentes y proteger la integridad de los miles de panameños y turistas que disfrutan del Carnaval.

Limpieza: 25 toneladas de residuos recolectados

Paralelamente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) ha movilizado equipos especiales para mantener la zona limpia. Hasta el momento, se han recolectado aproximadamente 25 toneladas de desechos en el área del desfile.

Gabriel Robles, subdirector de Operaciones de la AAUD, destacó que hay unos 40 contenedores distribuidos a lo largo de la Cinta Costera y pidió a la ciudadanía usarlos correctamente: “Hacemos un llamado a la comunidad a hacer buena disposición de los residuos. Con su colaboración, podemos ser más eficientes y mantener este espacio limpio para todos”.

Las autoridades coinciden en que el éxito del Festival Carnavalístico depende no solo del trabajo institucional, sino también de la corresponsabilidad ciudadana: respetar las normas de seguridad, evitar objetos peligrosos y desechar la basura en su lugar son acciones clave para disfrutar de unas fiestas seguras, limpias y verdaderamente inclusivas.

Con información de Heidy Morán.