Canciller de Ucrania, Andrii Sybiha, llega a Panamá para suscribir acuerdos bilaterales

Se trata de una hoja de ruta para el desarrollo de las relaciones entre Panamá y Ucrania, así como de un memorando de entendimiento sobre cooperación académica.

Ciudad de Panamá/El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, arriba este jueves a Panamá para cumplir una agenda oficial centrada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la suscripción de nuevos acuerdos entre ambos países.

Durante su visita, el canciller ucraniano sostendrá reuniones con autoridades panameñas, incluyendo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, con quien firmará dos instrumentos de cooperación que buscan ampliar los vínculos diplomáticos y académicos entre ambas naciones.

La reunión entre ambos cancilleres se llevará a cabo este viernes en el Palacio Bolívar, donde primero sostendrán un encuentro privado y posteriormente una reunión ampliada junto a sus delegaciones, antes de proceder con la firma de los acuerdos.

Esta es la primera vez que un canciller de Ucrania realiza una visita oficial a Panamá, un hecho que marca un nuevo capítulo en la relación diplomática entre ambos países.

La visita de Sybiha ocurre además luego de dos encuentros sostenidos por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de foros internacionales.

Como parte de su agenda, el jefe de la diplomacia ucraniana también sostendrá un encuentro en la Asamblea Nacional con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Walkiria Chandler, y otros diputados del Legislativo.

Posteriormente, Sybiha participará en la inauguración de la nueva sede de la Embajada de Ucrania en Panamá, acto que se realizará junto al canciller Martínez-Acha.

La visita oficial concluirá con un almuerzo ofrecido por el ministro panameño en honor al canciller ucraniano y su delegación.

Panamá y Ucrania mantienen relaciones diplomáticas desde 1993. En los últimos años, los vínculos entre ambos países se han fortalecido con el respaldo panameño a la soberanía ucraniana y la cooperación en áreas comerciales, técnicas y diplomáticas.

Hasta la fecha, ambas naciones han suscrito siete acuerdos y mantienen otros seis en negociación, relacionados con comercio, cooperación contra el tráfico de estupefacientes, educación, intercambio de información tributaria y movilidad laboral.