Apede reafirma su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial

Ciudad de Panamá/En su reunión mensual correspondiente a octubre, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo un firme llamado a fortalecer la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como eje fundamental de la competitividad y la sostenibilidad del país.

Durante el encuentro, la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, subrayó la importancia de que las empresas asuman un compromiso real con su entorno, sus colaboradores y la sociedad en su conjunto.

“Panamá está creciendo y debemos asegurarnos de que ese crecimiento se traduzca en empleo digno y bienestar para los ciudadanos. La RSE es un camino clave para lograrlo”, afirmó.

Además, De Sanctis destacó la aprobación reciente del Código de Gobierno Corporativo de Apede, una iniciativa que promueve la ética, la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones, reforzando así los pilares de un liderazgo empresarial responsable.

Como parte del programa, se desarrolló un conversatorio sobre RSE con la participación de Stanley Motta, presidente de la Junta Directiva de Sumarse, moderado por María Inés Castillo, presidenta de la Comisión de Sostenibilidad, Mujer e Inclusión de Apede.

Motta compartió reflexiones sobre el papel transformador de las empresas cuando operan desde un propósito claro. Citó a su padre, Roberto Motta, al señalar que “sin propósitos no te vas a levantar de la cama. Cada compañía debe tener clara su razón de ser, su propósito, porque cuando los colaboradores entienden el fin de la empresa, se convierten en mejores personas y ciudadanos”.

En su intervención, Motta insistió en la necesidad de integrar la responsabilidad social como parte natural de la estrategia empresarial.

“Muchas veces creemos que con decir las cosas una vez basta. Pero se trata de insistir, de repetir y de preguntarse: ¿qué estamos haciendo que ya no debemos hacer? ¿y qué no estamos haciendo que debemos comenzar a hacer?”, concluyó.

La reunión también fue escenario de un momento especial: la entrega de la Medalla Vicente Pascual Barquero 2025 a Camilo Agustín Brenes Pérez, expresidente del Capítulo de Chiriquí de Apede. Este galardón reconoce su brillante trayectoria profesional, gremial y comunitaria, así como su firme compromiso con el desarrollo sostenible de Panamá.

Brenes, quien ha presidido Apede Chiriquí en tres períodos y liderado la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de la provincia, acumula más de seis décadas de liderazgo empresarial, servicio público, docencia universitaria y participación en foros nacionales e internacionales.

Brenes agradeció la distinción recordando su vínculo con el homenajeado que da nombre a la medalla: “Conocí a Vicente Pascual Barquero, un hombre de convicciones firmes y valores imposibles de cambiar. Dedicar toda una vida a los ideales de Apede y al fortalecimiento de los empresarios con conciencia cívica es un compromiso que hoy se renueva con este reconocimiento”.

La presidenta de Apede expresó que este homenaje representa los valores fundamentales de la organización: “Estamos muy contentos, entregamos la Medalla Vicente Pascual Barquero en honor a una carrera ética, con una trayectoria de responsabilidad social que ha trascendido no solo en Chiriquí, sino a nivel nacional”.