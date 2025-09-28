Apede insta a construir un país con instituciones sólidas y una burocracia que 'no frene' proyectos

La Apede destacó que la Inversión Extranjera Directa (IED) representa un motor para diversificación y crecimiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) afirmó que los esfuerzos del gobierno, acompañados del sector privado, para reposicionar a Panamá en el mapa global de negocios ya muestran resultados. A juicio del gremio, la reciente campaña internacional y la salida del país de listas discriminatorias envían “un mensaje claro de confianza y estabilidad”.

Como ejemplo, señalaron el regreso de un banco europeo al centro financiero y la realización de eventos de alcance internacional. Entre ellos, los Premios Juventud, que generaron una derrama económica cercana a 10 millones de dólares solo en gasto turístico, además de una ocupación hotelera por encima del 75%, según la Autoridad de Turismo de Panamá y la Asociación Panameña de Hoteles.

En este contexto, la organización remarcó la necesidad de instituciones sólidas y trámites más ágiles. “La confianza institucional es hoy la mejor ventaja competitiva que podemos ofrecer al mundo”.

La Apede destacó que la Inversión Extranjera Directa (IED) representa un motor para diversificación y crecimiento. “No solo representa capital fresco, sino también empleos de calidad, transferencia de conocimiento y encadenamientos productivos”, señaló.

De acuerdo con cifras del Instituto de Estadística y Censo (Inec) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2024 la IED alcanzó 2,832 millones de dólares, lo que equivale a 3.3% del PIB. El gremio empresarial advirtió que la meta no debe ser únicamente atraer más capital, sino “atraer mejor; inversión que innove, que permanezca en Panamá y que contribuya a formar talento local”.

La organización empresarial también resaltó la importancia de la diplomacia económica. Recordaron que en la misión oficial a Brasil, encabezada por el presidente José Raúl Mulino, se “reafirmó el papel de Panamá como puente para la integración regional”.

En Nueva York, durante la mesa redonda “Panamá Roundtable: Impulsando la Conectividad e Innovación para el Futuro de las Américas”, la Apede reforzó compromisos con líderes globales e inversionistas en áreas como la logística digital, la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

“Cada banco que regresa, cada inversión que se anuncia, cada evento internacional que elige a Panamá como sede, se traduce en empleos directos e indirectos, en mayor ocupación hotelera, en más consumo en restaurantes y comercios, y en inyección económica real para miles de familias panameñas”, expresó el gremio.

Desde Apede, subrayan que no se puede desaprovechar la vitrina global que ha vuelto a ser Panamá; sin embargo, aún no se termina la tarea, ya que para seguir cosechando logros, se necesita un "país con instituciones sólidas, reglas claras y una burocracia que facilite —y no frene— los proyectos".

Para la institución, Panamá debe ser más digitalizado, con procesos ágiles y transparentes con la rendición de cuentas.

"Si fortalecemos nuestras instituciones, invertimos en talento humano, simplificamos trámites y aceleramos la transformación digital, lograremos que la IED no sea un logro pasajero, sino un motor sostenido de innovación, competitividad y prosperidad compartida", enfatizó la organización.