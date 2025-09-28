Crisis en el sector salud: Recortes presupuestarios, 'mala gestión' y la 'politiquería' agravan la atención

La controversia se intensifica con los recortes en salud, una cifra que, según los expertos, impactará directamente la vida de los ciudadanos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La renuncia de la doctora Julissa Lombardo, exencargada del programa de trasplantes de la Caja del Seguro Social (CSS), en medio de advertencias sobre precariedades e inseguridad para los pacientes, ha destapado nuevamente la profunda crisis del sistema de salud panameño. Este tema se debatió en Radar junto a expertos que señalaron que el problema es una combinación de mala gestión, falta de planificación estratégica y los "criminales" recortes presupuestarios propuestos para 2026.

La controversia se intensifica con los recortes al Ministerio de Salud (Minsa), una cifra que, según los expertos, impactará directamente la vida de los ciudadanos.

El impacto de los recortes

Emma Pinzón, de la Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Crónicas y Degenerativas, detalló cómo se desglosan los recortes: $443 millones fueron reducidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el resto fue sugerido por los diputados, afectando directamente los servicios de salud, no los gastos administrativos o salariales.

"632 plazas de trabajo del sector salud quedan suspendidas", advirtió Pinzón, indicando que esto paraliza la apertura de nuevas instalaciones, como el Hospital de Penonomé, o la recuperación de centros de Metetí y Guna Yala.

El Dr. Orlando Quintero, médico y presidente de Probidsida, calificó la decisión de reducir el presupuesto como un absurdo y con un potencial impacto en la población:

"Si yo estoy metido, y con todo el respeto, a mí me parece un absurdo el bajarle el presupuesto al ministerio, a lo que es salud, con todos los problemas que está habiendo en salud. Hacer un recorte, a mí me parece, voy a mencionar una palabra, a veces hasta criminal, ¿no? Porque realmente va a afectar la vida, la salud de la gente...".

El tema de medicamentos es particularmente sensible. Pinzón explicó que, aunque la Dirección de Abastos del Minsa solicitó $170 millones (frente a los $72 millones ejecutados este año), la ley 419 establece que el presupuesto para medicamentos "no se puede tocar". Y o es igual o es mayor, una normativa que, según ella, se violó en la Caja de Seguro Social (CSS) con ahorros no reinvertidos.

La raíz del problema: Ineficiencia, gestión y politiquería

El Dr. Juan Antonio Casas, médico salubrista y exrepresentante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá, ubicó el problema en una perspectiva regional, señalando que Panamá gasta un 6% del Producto Interno Bruto en salud, similar a países como Chile y Costa Rica. Sin embargo, los resultados son inferiores:

El Dr. Casas concluyó que la falla es de "gestión", "planificación" y un problema de concepto, pues la administración hospitalaria es una especialidad que no siempre debe recaer en un médico.

Esta visión fue respaldada por el Dr. Quintero, quien criticó la "gobernanza" y la falta de "inteligencia emocional" en el manejo del personal. Además, atacó la interferencia política:

"Una cosa es la política de salud. Y otra cosa es la politiquería. Exacto. Cuando se mete la politiquería, el montón de nombramientos que hay con gente ineficaz, inepta, incapaz, en puestos claves para manejar toda la estructura de salud".

Emma Pinzón sumó que el fracaso en la unificación de los sistemas de salud es un tema de "ego", pues la resistencia a ceder el dominio es un factor clave que impide eficiencias.

El Dr. Quintero y el Dr. Casas insistieron en que la solución pasa por una mayor inversión en atención primaria y prevención, un espacio que Panamá perdió y que debe recuperarse.

Llamado a la acción

Los expertos y representantes de pacientes hicieron un llamado urgente a las autoridades:

Pinzón hizo un "llamado a los diputados para que devuelvan ese presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas".

El Dr. Orlando Quintero pidió a los diputados y al MEF "asumir el impacto que van a ser estos recortes al pueblo panameño".

El Dr. Juan Antonio Casas: solicitó que, además de revisar el presupuesto, los diputados deben exigir que "se forme una comisión nacional para formular un plan estratégico de desarrollo del sector salud" a largo plazo.