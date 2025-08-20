Apede otorga a Mirei Endara de Heras la Medalla Fernando Eleta Almarán 2025 por su trayectoria ambiental

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, explicó que la elección de Endara responde a su papel como referente en sostenibilidad e innovación.

Ciudad de Panamá/ La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) entregó la Medalla Fernando Eleta Almarán 2025 a Mirei Endara de Heras, exministra y figura destacada en la gestión ambiental, en reconocimiento a su aporte al fortalecimiento institucional y al desarrollo sostenible del país.

Durante el acto, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, explicó que la elección de Endara responde a su papel como referente en sostenibilidad e innovación.

“Mirei es una panameña que encarna el compromiso con la sostenibilidad y la innovación, que ha demostrado que el liderazgo con visión y valentía es capaz de transformar realidades y abrir caminos hacia un futuro más responsable con nuestro entorno”, señaló De Sanctis.

La propuesta de otorgar el reconocimiento fue presentada por Mercedes Eleta de Brenes, hija del fundador de APEDE, Fernando Eleta Almarán. En su intervención subrayó el perfil ciudadano que representa Endara en el contexto actual.

“Mirei es modelo del ciudadano que este país necesita para ‘echar pa’lante’, para salir del estado de mediocridad y de permisividad al que hemos llegado, donde todo vale y el ‘juega vivo’ imperan”, sostuvo Eleta de Brenes, agregando que se trata de una mujer resiliente, eficiente y comprometida con el futuro sostenible de Panamá, fundamentada en valores de ética y transparencia.

Al recibir la distinción, Mirei Endara de Heras destacó la trayectoria de Fernando Eleta Almarán y el significado que tiene este reconocimiento.

“Don Fernando fue un hombre ejemplar: caballeroso, generoso, sensible con su prójimo, con su país y con el ambiente. Recibir un reconocimiento que lo evoca es, para mí, una gran satisfacción y al mismo tiempo una gran responsabilidad”, afirmó Endara, aprovechando la ocasión para señalar la necesidad de esfuerzos conjuntos entre distintos sectores para lograr avances en sostenibilidad.

“Estoy convencida de que, si sumamos esfuerzos —desde el gobierno, la empresa privada, las ONG y las comunidades— podemos dejarles a nuestros hijos un país más limpio, más justo, más solidario y humano”, indicó.

A lo largo de su carrera, Endara ha desempeñado un papel clave en el sector ambiental. Fue la primera ministra de Ambiente de Panamá, impulsó la creación de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y más recientemente fundó Marea Verde, organización dedicada a combatir la contaminación plástica en los ríos urbanos mediante innovación tecnológica y social.

La Medalla Fernando Eleta Almarán constituye uno de los reconocimientos más importantes que otorga APEDE a ciudadanos cuya trayectoria ha contribuido de manera significativa al desarrollo nacional y al fortalecimiento institucional.