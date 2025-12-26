Representante de David, detenido provisionalmente, permanece hospitalizado tras incidente de salud

El representante de David cabecera, Jorge Montenegro Vallarino, permanece bajo observación médica en el Hospital Regional Rafael Hernández, en la ciudad de David, luego de haber sido trasladado la noche del jueves 25 de diciembre desde la cárcel pública de Chiriquí, donde se encontraba detenido de manera provisional.