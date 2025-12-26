Representante de David, detenido provisionalmente, permanece hospitalizado tras incidente de salud
El representante de David cabecera, Jorge Montenegro Vallarino, permanece bajo observación médica en el Hospital Regional Rafael Hernández, en la ciudad de David, luego de haber sido trasladado la noche del jueves 25 de diciembre desde la cárcel pública de Chiriquí, donde se encontraba detenido de manera provisional.
De acuerdo con información extraoficial, el traslado se realizó tras presentar complicaciones respiratorias, así como un aumento en los niveles de presión arterial y azúcar, lo que motivó su evaluación inmediata en el centro hospitalario, donde se encuentra bajo supervisión médica.