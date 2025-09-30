Bioetanol: Panamá da un paso hacia los biocombustibles con nueva normativa nacional

La iniciativa contempla la obligatoriedad del uso de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante en una mezcla del 10% con las gasolinas que se consumen en el país. Además, fija un impuesto homologado de 60 centésimos por galón para los combustibles mezclados con bioetanol.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó este martes 30 de septiembre el proyecto de ley 24-25, que obliga el uso de bioetanol anhidro en la mezcla de gasolinas al 10% en todo el país.

La normativa, que también establece un impuesto homologado de 60 centésimos por galón para los combustibles mezclados, busca impulsar la producción y comercialización de biocombustibles, mientras la Secretaría Nacional de Energía queda encargada de regular su aplicación y supervisar los programas estratégicos relacionados con esta fuente de energía renovable.

De acuerdo con el documento, la Secretaría Nacional de Energía será la entidad encargada de desarrollar, impulsar y ejecutar programas, proyectos y planes estratégicos que promuevan la implementación de biocombustibles en el territorio nacional. También tendrá la facultad de establecer porcentajes, proporciones y volúmenes aplicables en las mezclas de hidrocarburos con biocombustibles, así como regular su comercialización y uso.

De igual forma, el proyecto contempla que la Secretaría podrá establecer el uso de otros biocombustibles que se ajusten al objeto de esta ley, como el bioetanol hidratado y otros biocombustibles. A su vez, la entidad deberá promover la realización de estudios tecnológicos, la producción de biocombustibles y la generación o cogeneración de energía eléctrica a partir de biomasa.

Asimismo, la institución deberá coordinar con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Economía y Finanzas para definir la legislación fiscal y los incentivos económicos que promuevan cultivos, agroindustria y uso de biocombustibles.

De igual forma, trabajará con la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias en la elaboración y actualización de reglamentos técnicos que regulen la producción, mezcla, comercialización y uso de estos combustibles en el país.