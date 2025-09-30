Gobierno fija precios tope a 51 medicamentos para enfermedades crónicas

De los 119 medicamentos regulados por el Decreto Ejecutivo No. 7 de febrero de 2025, 51 corresponden a enfermedades crónicas. De esta cifra, 14 presentan baja disponibilidad en farmacias privadas y tres son comercializados por el Ministerio de Salud (Minsa) a precios más bajos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Al menos 51 medicamentos utilizados en el tratamiento de enfermedades crónicas tendrán precios de referencia tope en el mercado minorista, tras la aprobación del Decreto Ejecutivo 36 del 30 de septiembre de 2025 por parte del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La medida, publicada este martes en Gaceta Oficial, tendrá una vigencia de seis meses, prorrogables por una sola vez, y entrará en vigor diez días hábiles después de su promulgación.

Se pudo conocer que la decisión surge de una recomendación de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que realizó un análisis del mercado farmacéutico. Según el informe, de los 119 medicamentos regulados por el Decreto Ejecutivo No. 7 de febrero de 2025, 51 corresponden a enfermedades crónicas. De estos, 14 presentan baja disponibilidad en farmacias privadas y tres son comercializados por el Ministerio de Salud (Minsa) a precios más bajos.

En contraste, el análisis identificó 68 medicamentos destinados a enfermedades no crónicas, la mayoría con alternativas económicas en el mercado público o con presencia limitada en farmacias privadas.

La regulación busca garantizar que los medicamentos de mayor consumo se mantengan a precios accesibles. En el documento, se detalla que se hace necesario establecer de manera temporal precios topes de referencia para algunos medicamentos de alto consumo, con el fin de asegurar que los ciudadanos tengan acceso a ellos a precios justos.

La Acodeco será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la medida y de aplicar sanciones a los agentes económicos que la incumplan, en concordancia con lo establecido en la Ley 45 de 2007.