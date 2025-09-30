Revocatoria de mandato: Nueve figuras políticas tienen andado su proceso de recolección de firmas

La próxima semana arrancaría el proceso de recolección de firmas contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi . De acuerdo con el calendario electoral, será a finales de este año cuando se definan las primeras iniciativas de revocatoria

Panamá/La presión ciudadana se hace sentir en distintos puntos del país: nueve autoridades electas, entre diputados, alcaldes, representantes y suplentes, están en la mira de procesos de revocatoria de mandato, impulsados por residentes que cuestionan su gestión. El Tribunal Electoral (TE) confirmó que estas iniciativas ya se encuentran en fase de recolección de firmas con ciudadanos acudiendo diariamente a sus sedes.

Entre los políticos con procesos abiertos, en los que ya están firmando, se encuentran José Enrique, representante de Vacamonte; Maygualida Sánchez, suplente de representante de ese mismo corregimiento; Salvador Lobos, suplente de la Junta Comunal deJuan Demóstenes Arosemena; la diputada del 8-3 Olga Paulette Thomas; el diputado del 13-1 Manuel Cheng; la alcaldesa de Arraiján Stefany Peñalba; el vicealcalde de ese distrito Oliver Ríos; la representante de Juan Demóstenes Raquel Murillo; y el alcalde de Barú, en Chiriquí, Franklin Valdés.

El director de Organización Electoral del TE, Rubén Darío González explicó que todas las oficinas regionales permanecen habilitadas para recibir firmas desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., incluyendo días feriados.

Casos en trámite

De las 14 solicitudes presentadas, solo una está pendiente de resolución: la del alcalde de Colón, Diógenes Galván. En tanto, el proceso contra el alcalde capitalino Mayer Mizrachi todavía se encuentra en etapa de capacitación, requisito previo para que los promotores puedan salir a recolectar firmas.

“La capacitación dura dos semanas"; por lo tanto, explicó que la próxima semana podría arrancar formalmente la recolección de firmas” contra el alcalde, precisó el funcionario.

Debate sobre el uso político

El director de Organización Electoral señaló que este mecanismo “es el poder que le ha dado la Constitución al ciudadano”, aunque reconoció que existen polémicas sobre el riesgo de que la revocatoria de mandato sea utilizada como un arma de desgaste político.

En ese sentido, planteó la necesidad de reformar la normativa vigente para dotar al proceso de mayor claridad y seguridad jurídica.

De acuerdo con el calendario electoral, será a finales de este año cuando se defina las primeras iniciativas de revocatoria contra Salvador Lobos y Raquel Murillo, si alcanzan las firmas necesarias para llevar adelante la revocatoria.

Con información de Elizabeth González.