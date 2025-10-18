MiAmbiente aplicaría sanciones tras contaminación de río por construcción del hospital de Bugaba

Esta situación también generó preocupación entre residentes del sector Los Guayacanes , quienes solicitaron una reunión de urgencia con funcionarios del Minsa.

Chiriquí/El vertido de una sustancia blanquecina en aguas que desembocan hacia el río Mula, en el distrito de Bugaba, ha provocado que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) inicie una investigación. La irregularidad fue detectada durante una inspección rutinaria en la construcción del hospital de Bugaba, donde técnicos ambientales observaron la descarga de una sustancia anómala desde una tubería pluvial.

Según el informe preliminar del equipo de verificación ambiental, el incidente se registró hace unos diez días. Tras rastrear el origen del vertido, los especialistas determinaron que la sustancia podría provenir de aguas residuales con restos de pintura utilizadas en la fase de acabados de la infraestructura, lo que habría provocado el cambio de color en el agua.

La entidad confirmó que el caso permanece en análisis del departamento legal y que no se descarta la apertura de un proceso administrativo debido a la presencia de contaminantes propios de las pinturas, situación que podría derivar en sanciones conforme a la normativa ambiental vigente.

El director regional de MiAmbiente en Chiriquí, Ernesto Ponce, explicó que “nuestro equipo actuó de oficio al detectar la descarga irregular y se tomaron medidas inmediatas”, al tiempo que advirtió que “este tipo de situaciones deben ser prevenidas con sistemas de contención y manejo adecuado de desechos”.

MiAmbiente aprovechó para exhortar a las empresas contratistas, tanto públicas como privadas, a reforzar sus controles sobre el manejo de residuos líquidos y materiales de construcción, con el propósito de evitar afectaciones a ríos, quebradas y ecosistemas cercanos.

El ministerio reiteró que mantiene una vigilancia constante en proyectos próximos a fuentes hídricas, como parte de las acciones para prevenir nuevos vertidos que comprometan la calidad del agua y la sostenibilidad ambiental en la provincia.

Esta situación también generó preocupación entre residentes del sector Los Guayacanes, quienes solicitaron una reunión de urgencia con funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) ante la preocupación por el manejo de las aguas residuales y desechos del nuevo Hospital de Bugaba.

Los vecinos aseguran estar observando que, incluso antes de que el centro médico sea inaugurado y puesto en funcionamiento, aguas residuales están siendo vertidas directamente al río Mula, una de las principales fuentes hídricas de la comunidad.

La principal preocupación de la comunidad es que el río Mula es el cauce de la primera agua potable que se utiliza en el sector. "Esta es la fuente y este es el cauce; la primera agua potable viene de este río, entonces de todos modos se va a contaminar", afirmó un residente.

Los vecinos temen la contaminación no solo de las aguas residuales, sino también de las supuestas "aguas tratadas", lo que podría poner en riesgo no solo el afluente, sino también las condiciones de salud en que viven en esta urbanización de La Concepción, Bugaba.