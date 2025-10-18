Cristo Negro de Portobelo: Más de 500 policías refuerzan la seguridad por la festividad religiosa

La presencia de los agentes se refuerza mediante cinco puntos de control y doce puntos de observación distribuidos a lo largo de las principales vías de acceso al distrito de Portobelo.

Colón/La Policía Nacional mantiene un fuerte operativo de seguridad con motivo de las festividades religiosas del Cristo Negro de Portobelo, que se celebran cada 21 de octubre en el distrito de Portobelo, provincia de Colón.

El subcomisionado Hermógenes Argüelles, jefe de la Tercera Zona Policial de Colón, informó que más de 500 agentes participan en este despliegue, cuyo propósito es preservar la vida y los bienes de los miles de peregrinos nacionales y extranjeros que cada año asisten a esta tradicional festividad.

Le puede interesar: Clima en Panamá: Altos niveles de radiación UV y lluvias dispersas marcarán la jornada de este sábado

De acuerdo con el jefe policial, la presencia de los agentes se refuerza mediante cinco puntos de control y doce puntos de observación distribuidos a lo largo de las principales vías de acceso al distrito de Portobelo.

Argüelles también recordó que se hará cumplir el decreto emitido por la Alcaldía del Distrito de Portobelo, el cual prohíbe portar armas de fuego, aun con permiso, así como objetos punzocortantes o contundentes. Estos artículos serán decomisados y puestos a disposición de las autoridades competentes, según lo establecido.

También podría leer: Defensa personal: Conozca cómo puede reaccionar para enfrentar la inseguridad urbana

El operativo cuenta con la participación de personal de distintas direcciones especializadas, entre ellas la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DNIJ), la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), la Dirección Nacional de Prevención y Atención a la Comunidad (Dinapart), la Dirección Nacional Antidrogas (DNAD), el Servicio Policial Motorizado, así como unidades ciclistas, ALFA y de Niñez y Adolescencia, en coordinación con otras entidades de seguridad del Estado.

Desde ayer, cientos de devotos iniciaron su peregrinación hacia la iglesia San Felipe, cumpliendo con tradiciones familiares, pidiendo favores y agradeciendo los milagros atribuidos al Nazareno.