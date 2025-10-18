Clima en Panamá: Altos niveles de radiación UV y lluvias dispersas marcarán la jornada de este sábado

El también advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre niveles moderados y muy altos, con valores de 6 a 8 sobre el territorio nacional.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que, para este sábado, se esperan condiciones variables en el país con episodios de aguaceros y posibles descargas eléctricas, principalmente durante la tarde.

En la vertiente del Caribe, la mañana transcurrirá sin tiempo significativo, con cielo parcialmente nublado a intervalos nublados. Durante la tarde, se prevén aguaceros acompañados de descargas eléctricas hacia el occidente y zonas montañosas, mientras que el resto de la vertiente permanecerá nublado con lluvias puntuales. En horas de la noche, es probable que las precipitaciones se extiendan hacia el occidente, áreas montañosas y marítimas.

Por su parte, en la vertiente del Pacífico, durante la mañana se anticipan aguaceros aislados en zonas marítimas, mientras que en el resto del sector no se esperan condiciones significativas. En horas de la tarde, se prevén aguaceros dispersos sobre Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, la cordillera Central, los macizos montañosos de Azuero, Panamá Norte y Este, además de Darién. En el resto de la vertiente se mantendrán cielos nublados con lluvias muy puntuales. Durante la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia Chiriquí, Ngäbe Buglé y zonas montañosas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 33°C en el Pacífico, 29°C a 32°C en el Caribe y entre 23°C y 26°C en la cordillera Central.

Los vientos predominantes serán del norte, noreste, suroeste y este-sureste, con velocidades sostenidas de 5 a 20 kilómetros por hora.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Imhpa indicó que en el litoral Caribe se esperan olas de 0.4 a 0.6 metros de altura, con períodos de 6 a 8 segundos; mientras que en el litoral Pacífico, las olas oscilarán entre 0.5 y 1.0 metro, con períodos de 8 a 14 segundos.

El Imhpa también advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre niveles moderados y muy altos, con valores de 6 a 8 sobre el territorio nacional. Se recomienda protegerse del sol con ropa ligera, sombreros y protector solar, especialmente durante las horas de mayor exposición.