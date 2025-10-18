Donatón por los animales sin hogar 2025 se realiza hoy y mañana ¿Qué donar y dónde?

El evento tendrá lugar a nivel nacional y se establecerán más de 100 centros de acopio en todas las provincias del país, en donde se recolectarán alimentos, insumos, enseres y se recolectará dinero para financiar esterilizaciones.

Ciudad de Panamá/La segunda edición de la Donatón por los animales sin hogar 2025 se realiza este sábado 18 y domingo 19 de octubre a nivel nacional. Se trata de un evento que busca recolectar la mayor ayuda posible para los rescatistas independientes y organizaciones que ayudan en la alimentación y tratamientos veterinarios de cientos de mascotas.

Los organizadores del evento tienen como meta recolectar 25 mil kilogramos de alimento seco y húmedo para los animales que han sido rescatados por organizaciones independientes que día a día luchan en contra del maltrato animal, al igual que los que aún se encuentran en las calles y carecen de hogares.

El evento tendrá lugar a nivel nacional y se establecerán más de 100 centros de acopio en todas las provincias del país, en donde se recolectarán alimentos, insumos, enseres y se recolectará dinero para financiar esterilizaciones para animales sin hogar, para evitar la sobrepoblación y el sufrimiento animal.

Centros de acopio

La sede principal del evento será en Albrook Mall, en donde las personas podrán asistir a entregar las donaciones el domingo 19 de octubre a partir de las 11:00 a.m. La jornada en el centro comercial incluirá otras actividades como ferias de adopción para las familias que buscan un nuevo integrante, charlas y talleres educativos para dueños de mascotas. También habrá un concurso de disfraces y muchas otras actividades para toda la familia.

Albrook Mall es pet friendly y podrá asistir junto a su mascota de manera responsable.

Por otro lado, a partir de las 10:00 a.m., podrá llevar cualquier tipo de donación para mascotas a los siguientes centros de acopio que se han establecido a nivel nacional en lugares como los Supermercados REY, Melo Pet & Garden, Novey, American Pets, Riba Smith, Romero, VETS, Discovery Center, Black Dog, entre otros.

¿Qué es la Donatón?

Desde el año 2019, la Donatón por los animales sin hogar se ha desarrollado como una iniciativa solidaria que, año tras año, brinda apoyo a más de 150 rescatistas independientes y fundaciones a nivel nacional. Estos héroes trabajan incansablemente para rescatar, rehabilitar, esterilizar y dar en adopción a animales en situación de calle, enfrentando enormes desafíos con recursos limitados y escaso respaldo de la ciudadanía, la empresa privada y el gobierno.

Para obtener información detallada sobre cómo hacer donaciones en línea con tarjetas de crédito, conocer a los beneficiarios, ubicaciones de todos los centros de acopio, tipos de donaciones aceptadas, patrocinadores y más, visita el sitio web oficial en www.donatonpanama.org.

La primera edición de la Donatón 2025 se desarrolló en el mes de mayo.

¿Qué puede donar?

Se recibirán donaciones de alimentos secos o húmedos, arena para gatos, toallas usadas o nuevas, correas, collares, juguetes usados o nuevos, pads, insumos de limpieza, shampoo, medicamentos sin vencer, platos o también puede ser padrino de una esterilización; la meta es esterilizar a 1,000 animales en estado de abandono.

Se estima que en Panamá hay miles de animales en estado de abandono y las autoridades gubernamentales poco hacen para evitar que la situación siga escalando.